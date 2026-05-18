Meloni letër Von der Leyen: Më shumë vëmendje dhe politika lehtësuese fiskale
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni i ka kërkuar Komisionit Evropian të lehtësojë rregullat fiskale për familjet dhe industritë që përballen me kostot në rritje të energjisë, duke argumentuar se siguria energjetike duhet të trajtohet me të njëjtën urgjencë si shpenzimet e mbrojtjes.
Në një letër dërguar të hënën Presidentes së Komisionit Ursula von der Leyen, Meloni tha se blloku duhet të tregojë të njëjtën guxim politik për energjinë siç ka treguar për mbrojtjen.
Thirrja e lideres italiane vjen mes frikës së ripërtërirë për një tronditje energjetike, ndërsa tensionet përshkallëzohen në Lindjen e Mesme dhe shqetësimet rriten për bllokimin e vazhdueshëm në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kryesore globale e transportit detar për naftë dhe gaz.
Në të gjithë Evropën, qeveritë mbeten të kujdesshme ndaj një përsëritjeje të krizës energjetike që pasoi fillimin e luftës ruse në Ukrainë, e cila shkaktoi mbyllje të fabrikave, inflacion në rritje dhe subvencione shtetërore emergjente.
Meloni argumentoi se Bashkimi Europuan nuk mund t’u kërkojë qytetarëve të mbështesin rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, ndërkohë që duken indiferentë ndaj presionit financiar me të cilin përballen familjet dhe bizneset.
Sipas kryeministres italiane, siguria nuk duhet të matet vetëm në terma ushtarakë, por edhe nga fakti nëse fabrikat mund të vazhdojnë të funksionojnë, familjet mund të përballojnë faturat e energjisë dhe qeveritë mund të ruajnë stabilitetin ekonomik.
Në qendër të kërkesës së Romës është Klauzola Kombëtare e Shpëtimit e Bashkimit Europian, e cila u lejon shteteve anëtare fleksibilitet të përkohshëm fiskal për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në rrethana të jashtëzakonshme.
Meloni tha se Brukseli kishte treguar tashmë një gatishmëri për të lehtësuar rregullat e buxhetit në përgjigje të luftës së Rusisë në Ukrainë dhe shqetësimeve në rritje mbi përgatitjen ushtarake të Evropës. Italia tani po kërkon fleksibilitet të ngjashëm për masat emergjente të energjisë.
