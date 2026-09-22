Avionët britanikë do të furnizojnë me karburant luftarakët sauditë në misionet kundër Huthive
Kryeministri britanik Andy Burnham ka rënë dakord të ofrojë mbështetje logjistike ushtarake për Arabinë Saudite, me qëllim sprapsjen e sulmeve të lëvizjes rebele jemenase Ansarallah, e njohur edhe si Huthi, sipas mbiemrit të familjes së udhëheqësve të saj, e cila është e afërt me Iranin.
Avionët britanikë do të furnizojnë me karburant avionët luftarakë sauditë gjatë misioneve “mbrojtëse”, bëri të ditur Burnham për gazetarët gjatë udhëtimit drejt Nju Jorkut, ku do të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Misioni mbështetës i Londrës do të kufizohet te avionët luftarakë sauditë që mbrojnë mbretërinë nga sulmet me dronë dhe raketa, raportoi agjencia e lajmeve Press Association.
Përdorimi i avionëve tankerë ajrorë Voyager, pjesë e forcës kryesore ajrore britanike, pritet të nisë në ditët në vijim. Sipas zyrtarëve britanikë, misioni mund të zgjasë disa javë.
Kjo mbështetje vjen përveç vendosjes së sistemit britanik të mbrojtjes ajrore Sky Sabre në Arabinë Saudite, e cila tashmë ka ndodhur.
Kryeministri Burnham tha se mbështetja është vendosur të ofrohet me qëllim “mbrojtjen e interesave të Britanisë dhe të të gjithë rajonit”, duke argumentuar se Arabia Saudite është një objektiv i sulmeve dhe i ndërprerjeve të mundshme të mëtejshme.
Të shtunën, për herë të parë që nga rifillimi në korrik i luftës mes Riadit dhe Ansarallah, kryeqyteti saudit u vu në shënjestër të rebelëve të lidhur me Teheranin.
Ndërkohë, Ansarallah nisi një ofensivë në shkallë të gjerë në Jemen në fillim të shtatorit. Aktualisht, ajo kontrollon të gjithë vijën bregdetare të Detit të Kuq, duke forcuar kontrollin e saj mbi ngushticën strategjike Bab el-Mandab.
Lufta në Jemen u përshkallëzua në vitin 2014, kur Huthitët pushtuan kryeqytetin Sanaa dhe zona të tjera të vendit. Zhvillimet bënë që një koalicion ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars të vitit 2015, në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
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