Avokati Ivan Ninić paralajmëron padi kundër kryetarit të Kraljevës për videon e krijuar me IA kundër kandidates së Listës Studentore
Avokati Ivan Ninić deklaroi për portalin Razglas se do të paraqesë kallëzim penal në Prokurorinë Speciale për Krimin e Teknologjisë së Lartë në Beograd dhe padi për dëmshpërblim në Gjykatën Themelore në Kraljevë ndaj kryetarit Predrag Terzić, për videon e krijuar me inteligjencë artificiale që shënjestron kandidaten e Listës Studentore, Jovana Jemović.
Avokati Ivan Ninić paralajmëroi se do të paraqesë kallëzim penal dhe padi kundër kryetarit të Kraljevës, Predrag Terzić, për cënimin e nderit dhe reputacionit të kandidates së Listës Studentore për deputete, Jovana Jemović nga Rashka. Në një deklaratë për portalin Razglas, Ninić tha se për videon e publikuar në llogarinë e Terzićit në Facebook do të paraqesë kallëzim penal në Prokurorinë Speciale për Krimin e Teknologjisë së Lartë në Beograd, si dhe padi për dëmshpërblim në Gjykatën Themelore në Kraljevë.
Shpërndarja e videos, e krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe që e shënjestron Jemovićin, erdhi pas fjalimit të saj në pritjen e studentëve çiklistë, të cilët mbërritën të dielën në mbrëmje në Kraljevë në kuadër të aksionit “Ruajtësit e Kushtetutës”. Jemović është inxhiniere e diplomuar e teknologjisë dhe ndodhet në vendin e 79-të të Listës Studentore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Ninić tha se është e paprecedentë kudo në Evropën moderne që një kryetar bashkie “të promovojë këtë shkallë primitivizmi ndaj bashkëqytetarëve të vet në mënyrë anticivilizuese, duke u paraqitur njëkohësisht si doktor shkencash”. Ai citoi: “Qytetarët e Rashkës dhe studentët e dinë kush është Jovana Jemović… pikërisht sulme të tilla të poshtra dhe të ulëta ndaj një nëne, gruaje dhe qytetareje akademike tregojnë shkallën e zemërimit, çmendurisë, madje edhe frikës nga ajo që vjen më 25 tetor”.
Ninić e quajti këtë sulm ndaj çdo gruaje që ka guximin “t’i dalë përballë mafies dhe të sakrifikojë qetësinë e vet për të mirën e përbashkët”. Ai shprehu frikën se institucionet nuk do ta mbrojnë Jemovićin, ashtu siç sipas tij nuk e kanë bërë kurrë kur funksionarë të Partisë Progresiste Serbe “shkelin ligjin dhe promovojnë dhunën dhe primitivizmin”.
Sipas Ninićit, nuk është hera e parë që Terzić fyen gratë — edhe më parë familja e Ivan Matovićit dhe qytetarë të tjerë të Kraljevës u ekspozuan ndaj “një linçimi dhe satanizimi të paprecedentë”. “Është dëshpëruese që produkte të tilla i krijon dhe i shpërndan kryetari i një qyteti… në këtë mënyrë ai promovon jo vetëm vlerat e veta, por edhe vlerat dhe politikën e partisë së tij, së cilës i përket edhe presidenti i këtij shteti”, tha Ninić.
Burimi: Danas
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