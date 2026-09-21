☁️
Tiranë 26°C · Vranët 21 Shtator 2026
S&P 500 7,731 ▲1.05%
DOW 51,936 ▲0.49%
NASDAQ 26,948 ▲1.61%
NAFTA 92.10 ▼4.14%
ARI 4,387 ▼0.85%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $85,861 ▲ +6.28% ETH $2,733 ▲ +5.16% XRP $1.4866 ▲ +7.36% SOL $117.5200 ▲ +8.51%
S&P 500 7,731 ▲1.05 % DOW 51,936 ▲0.49 % NASDAQ 26,948 ▲1.61 % NAFTA 92.10 ▼4.14 % ARI 4,387 ▼0.85 % S&P 500 7,731 ▲1.05 % DOW 51,936 ▲0.49 % NASDAQ 26,948 ▲1.61 % NAFTA 92.10 ▼4.14 % ARI 4,387 ▼0.85 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
21 Sht 2026
Breaking
Avokati Ivan Ninić paralajmëron padi kundër kryetarit të Kraljevës për videon e krijuar me IA kundër kandidates së Listës Studentore ​Pas deklaratës për “spastrimin etnik”, Paunoviq dhe Daçiq këndojnë së bashku këngë nacionaliste për Kosovën “Shqipëria ka humbur 5 ndeshje radhazi”- Trajneri i Bjellorusisë nënvlerëson kuqezinjtë para duelit të 26 shtatorit n� Tragjike në Itali, humb jetën në aksident futbollisti 15-vjeçar shqiptar! U përplas kur kthehej me biçikletë në shtëpi, Shoqata e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve e çojnë ligjin e pagave në Kushtetuese, kërkojnë shfuqizimin e votimit të Parlament
Menu
Serbia

Avokati Ivan Ninić paralajmëron padi kundër kryetarit të Kraljevës për videon e krijuar me IA kundër kandidates së Listës Studentore

Avokati Ivan Ninić deklaroi për portalin Razglas se do të paraqesë kallëzim penal në Prokurorinë Speciale për Krimin e Teknologjisë së Lartë në Beograd dhe padi për dëmshpërblim në Gjykatën Themelore në Kraljevë ndaj kryetarit Predrag Terzić, për videon e krijuar me inteligjencë artificiale që shënjestron kandidaten e Listës Studentore, Jovana Jemović.

· 3 min lexim
Muzeu Kombëtar në Kraljevë. Foto: Wikimedia Commons

Avokati Ivan Ninić paralajmëroi se do të paraqesë kallëzim penal dhe padi kundër kryetarit të Kraljevës, Predrag Terzić, për cënimin e nderit dhe reputacionit të kandidates së Listës Studentore për deputete, Jovana Jemović nga Rashka. Në një deklaratë për portalin Razglas, Ninić tha se për videon e publikuar në llogarinë e Terzićit në Facebook do të paraqesë kallëzim penal në Prokurorinë Speciale për Krimin e Teknologjisë së Lartë në Beograd, si dhe padi për dëmshpërblim në Gjykatën Themelore në Kraljevë.

Shpërndarja e videos, e krijuar me ndihmën e inteligjencës artificiale dhe që e shënjestron Jemovićin, erdhi pas fjalimit të saj në pritjen e studentëve çiklistë, të cilët mbërritën të dielën në mbrëmje në Kraljevë në kuadër të aksionit “Ruajtësit e Kushtetutës”. Jemović është inxhiniere e diplomuar e teknologjisë dhe ndodhet në vendin e 79-të të Listës Studentore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Ninić tha se është e paprecedentë kudo në Evropën moderne që një kryetar bashkie “të promovojë këtë shkallë primitivizmi ndaj bashkëqytetarëve të vet në mënyrë anticivilizuese, duke u paraqitur njëkohësisht si doktor shkencash”. Ai citoi: “Qytetarët e Rashkës dhe studentët e dinë kush është Jovana Jemović… pikërisht sulme të tilla të poshtra dhe të ulëta ndaj një nëne, gruaje dhe qytetareje akademike tregojnë shkallën e zemërimit, çmendurisë, madje edhe frikës nga ajo që vjen më 25 tetor”.

Ninić e quajti këtë sulm ndaj çdo gruaje që ka guximin “t’i dalë përballë mafies dhe të sakrifikojë qetësinë e vet për të mirën e përbashkët”. Ai shprehu frikën se institucionet nuk do ta mbrojnë Jemovićin, ashtu siç sipas tij nuk e kanë bërë kurrë kur funksionarë të Partisë Progresiste Serbe “shkelin ligjin dhe promovojnë dhunën dhe primitivizmin”.

Sipas Ninićit, nuk është hera e parë që Terzić fyen gratë — edhe më parë familja e Ivan Matovićit dhe qytetarë të tjerë të Kraljevës u ekspozuan ndaj “një linçimi dhe satanizimi të paprecedentë”. “Është dëshpëruese që produkte të tilla i krijon dhe i shpërndan kryetari i një qyteti… në këtë mënyrë ai promovon jo vetëm vlerat e veta, por edhe vlerat dhe politikën e partisë së tij, së cilës i përket edhe presidenti i këtij shteti”, tha Ninić.

Burimi: Danas

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu