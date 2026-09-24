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24 Sht 2026
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AZLP: Spitali i Beranit shkelte Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale — kamerat e vëzhgimit filmonin pacientët

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale konstatoi se Qendra Kliniko-Spitalore e Beranit përdorte video-vëzhgimin në kundërshtim me ligjin dhe urdhëroi zhvendosjen e kamerave dhe fshirjen e regjistrimeve.

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Kamerë vëzhgimi
Kamerë vëzhgimi. Foto ilustruese / Wikimedia Commons, CC0

Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Qasjen e Lirë në Informacione (AZLP) e Malit të Zi ka konstatuar se Qendra Kliniko-Spitalore e Beranit (KBC Berane) ka shkelur Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale përmes mënyrës se si përdorte sistemin e video-vëzhgimit në ambientet e spitalit.

Sipas AZLP-së, procedura nisi pas një nisme anonime për mbikëqyrje, të dorëzuar më 14 gusht. Më 3 shtator, kontrollorët e agjencisë kryen mbikëqyrje në KBC Berane për të verifikuar ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale përmes video-vëzhgimit.

Gjatë kontrollit u konstatua se kamera nr. 4 (Radiologjia), e vendosur në dhomën e pritjes së shërbimit të diagnostikimit radiologjik, mbulonte hapësirën ku qëndrojnë pacientët dhe vizitorët, përfshirë karriget e pritjes — diçka që ligji nuk e lejon.

AZLP urdhëroi që kamera nr. 4 të zhvendoset ose të errësohet softuerisht, në mënyrë që të mos mbulojë më hapësirën e pritjes. Gjithashtu urdhëroi fshirjen e të gjitha regjistrimeve video të kamerës nr. 4 dhe të kamerës nr. 15 (korridori në hyrje të repartit të lindjes), të realizuara në periudhat kur ato mbulonin hapësira në kundërshtim me ligjin, si dhe marrjen e masave që të pengohet ruajtja dhe përpunimi i mëtejshëm i këtyre të dhënave.

Sipas agjencisë, KBC Berane e njoftoi AZLP-në brenda afatit të caktuar se parregullsitë e konstatuara ishin eliminuar. Raporti i plotë i mbikëqyrjes është i disponueshëm në faqen zyrtare të AZLP-së.

Burimi: Vijesti

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