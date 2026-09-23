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Mali i Zi

AZZK hap hetim për blerjen e Vijesti-t: pengesë e re për transaksionin United Group–Alpac Capital

Agjencia për Mbrojtjen e Konkurrencës refuzoi procedurën e shkurtuar për blerjen nga fondi portugez Alpac Capital — dyshon për pozitë dominuese në tregun mediatik.

· 2 min lexim

Agjencia për Mbrojtjen e Konkurrencës së Malit të Zi (AZZK) ka nisur më 15 shtator 2026 një procedurë hetimore ex officio për vlerësimin e koncentrimit me anë të të cilit fondi luksemburgas European Future Media Investment S.C.S., i lidhur me fondin portugez Alpac Capital, synon të marrë 100 për qind të aksioneve të kompanisë Adria News S.à r.l.

Përmes kësaj blerjeje, fondi do të merrte kontrollin indirekt mbi TV Vijesti dhe Daily Press, dy nga mediat më me ndikim në Mal të Zi. Rregullatori refuzoi kërkesën për procedurë të shkurtuar, pasi konstatoi dyshim të bazuar se transaksioni mund të krijojë apo forcojë pozitën dominuese dhe të dëmtojë konkurrencën efikase në tregun mediatik malazez.

Studio e TV Vijesti
Studio e TV Vijesti, Foto: Boris Pejović/Vijesti

Sipas dokumenteve zyrtare, pjesëmarrësit nënshkruan më 17 gusht 2026 kontratën detyruese për mbylljen e transaksionit. Kundër vendimit të AZZK-së mund të hapet kontest administrativ në Gjykatën Administrative brenda 20 ditësh nga marrja e tij.

Sipas ligjit, AZZK-ja duhet të marrë vendimin përfundimtar brenda 125 ditëve pune — praktikisht pesë deri në gjashtë muaj — dhe deri atëherë ndalohet zbatimi i koncentrimit. Shkelja e këtij ndalimi dënohet me gjoba deri në 10 për qind të të ardhurave vjetore të kompanive të përfshira.

Iniciativën për hetim e ngritën pronarët minoritarë, fondi MDIF, me kërkesa të paraqitura më 20 maj dhe 24 gusht 2026, duke paralajmëruar për efekte horizontale dhe vertikale të blerjes mbi pluralizmin mediatik. Ndërkohë, Gjykata Ekonomike hoqi më 7 shtator 2026 masën e përkohshme për TV Vijesti, ndërsa Alpac Capital ka marrë tashmë pronësinë mbi të gjitha mediat e United Group-it në Serbi, përpara zgjedhjeve të 25 tetorit.

Burimi: Vijesti

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