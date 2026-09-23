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Mali i Zi

Milatoviq në Nju-Jork takoi Guterresin: vlerësohet rruga evropiane e Malit të Zi

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së u pajtua se "historia e suksesshme" e Malit të Zi në procesin e anëtarësimit do të ishte mesazh i rëndësishëm edhe për BE-në.

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Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq, u takua në Nju-Jork me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në kuadër të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara.

Guterresi vlerësoi transformimin që Mali i Zi arriti në dy dekadat pas rivendosjes së pavarësisë, si dhe rolin e tij në bashkëpunimin rajonal dhe përparimin e bërë në rrugën evropiane. Sekretari i Përgjithshëm u pajtua se “historia e suksesshme” e Malit të Zi në procesin e anëtarësimit do të ishte mesazh i rëndësishëm si për Malin e Zi, ashtu edhe për Bashkimin Evropian.

Jakov Milatoviq dhe Antonio Guterres
Jakov Milatoviq dhe Antonio Guterres në Nju-Jork, Foto: Zyra për marrëdhënie me publikun e presidentit të Malit të Zi

Në 20-vjetorin e pranimit të Malit të Zi në OKB, presidenti Milatoviq theksoi se sistemi i Kombeve të Bashkuara ka qenë partner i rëndësishëm në zhvillimin e vendit dhe në forcimin e institucioneve demokratike.

Temë qendrore e bisedimeve ishte edhe e ardhmja e OKB-së përballë luftërave, ndasive gjeopolitike dhe krizave globale. Milatoviq theksoi nevojën për një “multilateralizëm efikas” dhe mbështeti reformën e Këshillit të Sigurimit, përfshirë zgjerimin e përbërjes së tij.

Në takim u diskutua gjithashtu procesi i zgjedhjes së sekretarit të ri të përgjithshëm, i cili do të pasojë Antonio Guterresin pas përfundimit të mandatit të tij.

Burimi: Vijesti

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