Šarec: Të enjten pres kvorum për shkarkimin e Mandiqit — “Shkarkimi i një njeriu nuk duhet të shkaktojë krizë qeveritare”
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Malin e Zi, Marjan Šarec, deklaroi në ETV se pret kvorum të enjten për seancën ku do të shqyrtohet iniciativa për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiq.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Malin e Zi, Marjan Šarec, tha se pret që të ketë kvorum të enjten për seancën parlamentare ku do të shqyrtohet iniciativa e DPS-së për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiq.
Duke folur në ETV, Šarec u shpreh se nuk i pëlqen kur “ndeshja dorëzohet paraprakisht” — përkundrazi, ai dëshiron ta shikojë. Sipas tij, Kuvendi do të votojë si të votojë dhe çdo vendim do të respektohet, por Bashkimi Evropian duhej të paralajmëronte dhe të thoshte “mjaft më”.
Sfondi i reagimit është telegrami i ngushëllimit që Mandiqi dërgoi për djalin e kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mlladiq — një grup eurodeputetësh paralajmëroi mbrëmjen e djeshme se një veprim i tillë nuk i shërben rrugës evropiane të Malit të Zi. Šarec theksoi se për BE-në Mlladiqi nuk është as hero as gjeneral, ndërsa Mandiqi është kryetar i Kuvendit 24 orë në ditë dhe përfaqëson të gjithë qytetarët. “E njëjta është historia me Hashim Thaçin, me Slobodan Praljakun në Kroaci. Kjo nuk sjell asgjë tjetër veç vonesave, në vend që të mbyllim kapitujt dhe Mali i Zi të bëhet sa më shpejt anëtar i BE-së. Të gjithë jemi të përkushtuar për këtë. Momentumi në BE nuk do të zgjasë përjetë. Është tani ose kurrë”, tha Šarec.
I pyetur nëse shkarkimi i mundshëm i Mandiqit mund të rrezikojë mazhorancën parlamentare, Šarec tha se një individ nuk mund të jetë mbi sistemin: “Pse do të shkaktonte krizë shkarkimi i një njeriu nëse nuk ka vullnet për të? Nëse mazhoranca është ashtu siç mendojmë ne, kjo nuk do të ndodhë. Si voton dikush — është e drejta e tij. Por dua që procedura të vazhdojë, që të shprehen qëndrimet, që të sqarohen gjërat dhe të ecet përpara. Për ne nuk ka dilemë — Mali i Zi duhet të hyjë në BE.”
I pyetur pse u vendos pikërisht tani për letrën publike, Šarec tha se Parlamenti Evropian shpesh është më i shpejtë se të tjerët në Bruksel, jo vetëm për Malin e Zi. Ai lëvdoi Ministrinë e Punëve Evropiane dhe kryenegociatorin dhe tha se nuk duhet të merren me “historitë ballkanike” — Ballkani është histori, është koha të shihet përpara.
Burimi: Portal Analitika
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