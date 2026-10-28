☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.88 ▲1.98%
ARI 4,073 ▼0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $81,020 ▲ +0.38% ETH $2,352 ▲ +0.35% XRP $1.3266 ▲ +0.51% SOL $102.0400 ▲ +1%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.88 ▲1.98 % ARI 4,073 ▼0.04 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.88 ▲1.98 % ARI 4,073 ▼0.04 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
“Tani nis faza e dështimit”, analisti: Berisha përfaqëson interesat ruse në Shqipëri, Qori u materializua te Antifa A trashëgohet vetëkontrolli? Studimi zbulon ndikimin e prindërve te adoleshentët TEL AVIV – Eisenkot: Do të përmbushim misionin për ndryshimin e vendit dhe krijimin e një qeverie të re Platania ndahet në dysh nga ujërat: rreth 50 banorë të bllokuar, i moshuari i plagosur evakuohet me varkën e EMAK-ut Dosja e Prokurorisë ndaj Albert Sylajt zbulon kronologjinë e vrasjes së Arlinda Zekajt
Menu
Kosova

Babai i Diana Kastratit: Nuk arritëm ta shpëtojmë vajzën për shkak të neglizhencës totale të institucioneve

· 2 min lexim

Gëzim Kastrati, babai i Diana Kastratit, e cila u vra para më shumë se 15 vjetësh, ka kritikuar neglizhencën e institucioneve në trajtimin e rastit të vajzës së tij asokohe.

Në Debat Plus, Kastrati ka thënë se, pavarësisht kërkesave për mbrojtje dhe përpjekjeve të familjes për të kërkuar ndihmë nga institucionet, askush nuk ishte marrë siç duhet me rastin.

Ai ka treguar se Diana kishte kërkuar urdhër mbrojtjeje, por sipas tij, organet përgjegjëse nuk kishin ndërmarrë veprimet e nevojshme. Kastrati ka thënë se pas vrasjes kishte kuptuar se kërkesa e vajzës së tij as nuk ishte protokolluar nga stacioni policor.

“Është e çuditshme. Nuk e kam pritur që do të ndodhte ajo që më ndodhi mua, por as që kjo gjendje do të vazhdonte kështu”, ka thënë Kastrati.

Ai ka rrëfyer edhe përpjekjet e tij për të kërkuar llogari nga institucionet, përfshirë gjykatën dhe Qendrën për Punë Sociale, por ka thënë se ishte përballur me neglizhencë dhe injorim.

Kastrati ka theksuar se për rreth gjashtë muaj kishte kërkuar ndihmë në institucione dhe organizata të ndryshme, por pa arritur ta shpëtonte vajzën e tij.

“Ne nuk kemi arritur ta shpëtojmë një jetë, jetën e fëmijës tonë, një jetë nëne, e cila ka lënë pas një fëmijë, për shkak të neglizhencës totale të institucioneve, duke filluar nga Qendra për Punë Sociale, gjykata dhe prokuroritë”, ka deklaruar ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu