☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,805 ▼0.02%
DOW 51,670 ▼0.35%
NASDAQ 27,204 ▼0.15%
NAFTA 94.68 ▲0.57%
ARI 4,183 ▲0.14%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $83,606 ▼ -0.2% ETH $2,510 ▼ -0.84% XRP $1.3734 ▲ +0% SOL $107.5700 ▼ -0.78%
S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 94.68 ▲0.57 % ARI 4,183 ▲0.14 % S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 94.68 ▲0.57 % ARI 4,183 ▲0.14 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Radunoviq u mor në pyetje për projektin Velje brdo: SPO-ja shqyrton vlefshmërinë e projektit qeveritar të banesave Mot i vranët, temperaturat deri në 14 gradë Mandiq mbetet në krye të Kuvendit: 41 deputetë votuan kundër shkarkimit të tij, 37 pro Ministrat e Jashtëm të Egjiptit dhe Pakistanit diskutojnë uljen e tensioneve në rajon Irani ekzekuton një person të lidhur me monarkistët për sulme të armatosura gjatë luftës
Menu
Teater

«Bacchae» e National Theatre zbret në shkolla: fotot e para nga turneu që do ta shohin 7,000 të rinj në Britani

Versioni i ri i tragjedisë së Euripidit, përshtatur nga Nima Taleghani, po udhëton për tetë javë në mbi 60 shkolla dhe kolegje, nga Kenti deri në Sheffield.

· 2 min lexim
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Teatri Kombëtar britanik ka publikuar fotot e para të produksionit nga turneu i tij shkollor me «Bacchae», përshtatja e tragjedisë antike të Euripidit që po shfaqet drejtpërdrejt në sallat e shkollave në gjithë Anglinë, siç njofton BroadwayWorld. Turneu ka nisur në Kent dhe Norwich dhe këtë javë ndodhet në Birmingham, përpara se të vazhdojë drejt qyteteve të tjera deri në fund të nëntorit.

Shfaqja është përshtatur nga shkrimtari Nima Taleghani, nën regjinë e Hannah Hauer-King, duke nisur nga produksioni i skenës kryesore të National Theatre të vitit 2025, pjesë e sezonit hapës të drejtoreshës artistike Indhu Rubasingham. Tragjedia e Euripidit për perëndinë Dionis dhe mbretin Penteu vjen në këtë version përmes ritmit, lëvizjes dhe muzikës, në një formë të menduar posaçërisht për nxënësit e shkollave të mesme dhe kolegjeve.

Kasti përbëhet nga Senam Akpokavi, Jessica Alade, Ross Foley, Daniel Forbes, Aminita Francis, Emma Manton, Lily Olufemi-Bywaters, Daniel Regan, Premi Tamang dhe Benjamin Wilson. Përveç shfaqjes, nxënësit marrin pjesë edhe në punëtori interaktive për skenografinë dhe krijimin teatror, ndërsa ish-pjesëmarrës të programeve të National Theatre për teknikët e rinj të skenës po bëjnë praktika pune përgjatë turneut.

Itinerari, gjithmonë sipas BroadwayWorld, përfshin Wolverhampton (15–21 tetor), Coventry (22–23 tetor), Newcastle (2–6 nëntor), Nottingham (9–11 nëntor), Leicester (12–13 nëntor), Salford (16–21 nëntor) dhe Sheffield (23–27 nëntor), në partneritet me teatrot vendase. Në Lowry të Salfordit, më 20 dhe 21 nëntor, do të jepen edhe shfaqje të hapura për publikun.

Në total, produksioni pritet ta shohin rreth 7,000 të rinj nga mbi 60 shkolla dhe kolegje gjatë tetë javëve të turneut — një nga përpjekjet më të mëdha të National Theatre për ta çuar teatrin klasik aty ku janë vetë nxënësit, pa pritur që ata të vijnë në Londër.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu