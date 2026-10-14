«Bacchae» e National Theatre zbret në shkolla: fotot e para nga turneu që do ta shohin 7,000 të rinj në Britani
Versioni i ri i tragjedisë së Euripidit, përshtatur nga Nima Taleghani, po udhëton për tetë javë në mbi 60 shkolla dhe kolegje, nga Kenti deri në Sheffield.
Teatri Kombëtar britanik ka publikuar fotot e para të produksionit nga turneu i tij shkollor me «Bacchae», përshtatja e tragjedisë antike të Euripidit që po shfaqet drejtpërdrejt në sallat e shkollave në gjithë Anglinë, siç njofton BroadwayWorld. Turneu ka nisur në Kent dhe Norwich dhe këtë javë ndodhet në Birmingham, përpara se të vazhdojë drejt qyteteve të tjera deri në fund të nëntorit.
Shfaqja është përshtatur nga shkrimtari Nima Taleghani, nën regjinë e Hannah Hauer-King, duke nisur nga produksioni i skenës kryesore të National Theatre të vitit 2025, pjesë e sezonit hapës të drejtoreshës artistike Indhu Rubasingham. Tragjedia e Euripidit për perëndinë Dionis dhe mbretin Penteu vjen në këtë version përmes ritmit, lëvizjes dhe muzikës, në një formë të menduar posaçërisht për nxënësit e shkollave të mesme dhe kolegjeve.
Kasti përbëhet nga Senam Akpokavi, Jessica Alade, Ross Foley, Daniel Forbes, Aminita Francis, Emma Manton, Lily Olufemi-Bywaters, Daniel Regan, Premi Tamang dhe Benjamin Wilson. Përveç shfaqjes, nxënësit marrin pjesë edhe në punëtori interaktive për skenografinë dhe krijimin teatror, ndërsa ish-pjesëmarrës të programeve të National Theatre për teknikët e rinj të skenës po bëjnë praktika pune përgjatë turneut.
Itinerari, gjithmonë sipas BroadwayWorld, përfshin Wolverhampton (15–21 tetor), Coventry (22–23 tetor), Newcastle (2–6 nëntor), Nottingham (9–11 nëntor), Leicester (12–13 nëntor), Salford (16–21 nëntor) dhe Sheffield (23–27 nëntor), në partneritet me teatrot vendase. Në Lowry të Salfordit, më 20 dhe 21 nëntor, do të jepen edhe shfaqje të hapura për publikun.
Në total, produksioni pritet ta shohin rreth 7,000 të rinj nga mbi 60 shkolla dhe kolegje gjatë tetë javëve të turneut — një nga përpjekjet më të mëdha të National Theatre për ta çuar teatrin klasik aty ku janë vetë nxënësit, pa pritur që ata të vijnë në Londër.
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