«Moulin Rouge!» zbarkon në Sydney me kast të ri: Erin Clare si Satine, Nigel Huckle si Christian dhe Reuben Kaye si Zidler
Produksioni i ri australian i muzikalit fitues të 10 çmimeve Tony hapet në mars 2027 në Sydney Lyric, pas një procesi audicionesh me mbi 2,300 kandidatura për 34 vende në kompani.
Kompanisë së re australiane të «Moulin Rouge! The Musical» iu zbuluan më në fund tre emrat kryesorë: Erin Clare do të jetë Satine, Nigel Huckle do të luajë Christian-in, ndërsa artisti i kabaresë Reuben Kaye merr rolin e Harold Zidler-it, impresarios së klubit legjendar parizian. Shfaqja hapet në mars 2027 në Sydney Lyric Theatre, siç njofton The Hollywood Reporter Australia, dhe lajmi u konfirmua edhe nga media australiane e teatrit si Aussie Theatre.
Clare, e lindur në New South Wales, vjen në rolin e yllit të Moulin Rouge-it pas përvojave në «Beetlejuice», «We Will Rock You» dhe «Heathers: The Musical». Sipas The Hollywood Reporter Australia, ajo e quan Satine një rol ëndrrash: një figurë vezulluese në skenë, por e brishtë në jetën private, në luftë për lirinë e zgjedhjes së fatit të saj. Huckle, i lindur në Sydney dhe me bazë në Melbourne, ka luajtur më parë Chris-in në «Miss Saigon» dhe Tony-n në «West Side Story», ka marrë pjesë në turneun ndërkombëtar të «Les Misérables» dhe në koncerte me Lea Salonga-n.
Zgjedhja më e përfolur është ajo e Kaye-t për Zidler-in: komediani dhe artisti i kabaresë, i njohur për humorin e mprehtë dhe praninë shpërthyese në skenë, pritet ta tregojë personazhin jo vetëm si mjeshtër spektakli, por edhe si zemrën emocionale të klubit. Tre kryesorëve u bashkohen Ben Hall si Duka i Monroth-it, Tim Omaji si Henri de Toulouse-Lautrec, Tyler Chapman si Santiago dhe Thalia Smith si Nini, ndërsa emrat e Lady M-ve do të shpallen më vonë.
Kasti u përzgjodh pas gjashtë javësh audicionesh me thirrje të hapur: produksioni mori mbi 2,300 kandidatura dhe dëgjoi më shumë se 500 artistë për 34 vende në kompani. Producentja Carmen Pavlovic e Global Creatures theksoi nivelin e lartë të artistëve australianë, ndërsa regjisori fitues i çmimit Tony, Alex Timbers, tha se kompania e re ka zërin, lojën, kërcimin dhe karizmën që kërkon kjo shfaqje.
«Moulin Rouge! The Musical», me libër të John Logan-it dhe mbi 70 këngë nga më shumë se një shekull e gjysmë muzike pop, u bazua te filmi i vitit 2001 i Baz Luhrmann-it dhe fitoi 10 çmime Tony në vitin 2021, përfshirë atë për muzikali më i mirë. Turneu i parë australian, nga 2021 deri në 2024, tërhoqi rreth 1.4 milionë spektatorë në Melbourne, Sydney, Perth dhe Brisbane. Sezoni i ri në Sydney Lyric luan nga 9 marsi deri më 30 maj 2027, me bileta që nisin nga 89 dollarë australianë.
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