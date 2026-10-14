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Teater

«Moulin Rouge!» zbarkon në Sydney me kast të ri: Erin Clare si Satine, Nigel Huckle si Christian dhe Reuben Kaye si Zidler

Produksioni i ri australian i muzikalit fitues të 10 çmimeve Tony hapet në mars 2027 në Sydney Lyric, pas një procesi audicionesh me mbi 2,300 kandidatura për 34 vende në kompani.

· 3 min lexim

Kompanisë së re australiane të «Moulin Rouge! The Musical» iu zbuluan më në fund tre emrat kryesorë: Erin Clare do të jetë Satine, Nigel Huckle do të luajë Christian-in, ndërsa artisti i kabaresë Reuben Kaye merr rolin e Harold Zidler-it, impresarios së klubit legjendar parizian. Shfaqja hapet në mars 2027 në Sydney Lyric Theatre, siç njofton The Hollywood Reporter Australia, dhe lajmi u konfirmua edhe nga media australiane e teatrit si Aussie Theatre.

Clare, e lindur në New South Wales, vjen në rolin e yllit të Moulin Rouge-it pas përvojave në «Beetlejuice», «We Will Rock You» dhe «Heathers: The Musical». Sipas The Hollywood Reporter Australia, ajo e quan Satine një rol ëndrrash: një figurë vezulluese në skenë, por e brishtë në jetën private, në luftë për lirinë e zgjedhjes së fatit të saj. Huckle, i lindur në Sydney dhe me bazë në Melbourne, ka luajtur më parë Chris-in në «Miss Saigon» dhe Tony-n në «West Side Story», ka marrë pjesë në turneun ndërkombëtar të «Les Misérables» dhe në koncerte me Lea Salonga-n.

Zgjedhja më e përfolur është ajo e Kaye-t për Zidler-in: komediani dhe artisti i kabaresë, i njohur për humorin e mprehtë dhe praninë shpërthyese në skenë, pritet ta tregojë personazhin jo vetëm si mjeshtër spektakli, por edhe si zemrën emocionale të klubit. Tre kryesorëve u bashkohen Ben Hall si Duka i Monroth-it, Tim Omaji si Henri de Toulouse-Lautrec, Tyler Chapman si Santiago dhe Thalia Smith si Nini, ndërsa emrat e Lady M-ve do të shpallen më vonë.

Kasti u përzgjodh pas gjashtë javësh audicionesh me thirrje të hapur: produksioni mori mbi 2,300 kandidatura dhe dëgjoi më shumë se 500 artistë për 34 vende në kompani. Producentja Carmen Pavlovic e Global Creatures theksoi nivelin e lartë të artistëve australianë, ndërsa regjisori fitues i çmimit Tony, Alex Timbers, tha se kompania e re ka zërin, lojën, kërcimin dhe karizmën që kërkon kjo shfaqje.

«Moulin Rouge! The Musical», me libër të John Logan-it dhe mbi 70 këngë nga më shumë se një shekull e gjysmë muzike pop, u bazua te filmi i vitit 2001 i Baz Luhrmann-it dhe fitoi 10 çmime Tony në vitin 2021, përfshirë atë për muzikali më i mirë. Turneu i parë australian, nga 2021 deri në 2024, tërhoqi rreth 1.4 milionë spektatorë në Melbourne, Sydney, Perth dhe Brisbane. Sezoni i ri në Sydney Lyric luan nga 9 marsi deri më 30 maj 2027, me bileta që nisin nga 89 dollarë australianë.

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