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Mali i Zi

Banka Qendrore e Malit të Zi: Heqja e licencës së Alta Bankës në Serbi nuk e rrezikon stabilitetin financiar të vendit

CBCG thekson se Alta Banka nuk operon në Mal të Zi, ndërsa institucioni i pagesave Alta Pay Group Podgorica është nën mbikëqyrjen e saj, nuk ka status banke dhe nuk pranon depozita të qytetarëve.

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Vendimi i Bankës Kombëtare të Serbisë për t’i hequr licencën e punës Alta Bankës së Beogradit nuk përbën rrezik për stabilitetin financiar të Malit të Zi, njoftoi Banka Qendrore e Malit të Zi (CBCG), siç njofton Portal ETV duke iu referuar njoftimit të bankës qendrore.

“Është e rëndësishme të theksohet se Alta Banka nuk operon në Mal të Zi, përkatësisht nuk ka licencë nga CBCG-ja për kryerjen e punëve bankare. Veprimtaria e Alta Bankës lidhet ekskluzivisht me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut”, thuhet në njoftimin e CBCG-së, të cilin e përcjell Portal ETV.

Sipas CBCG-së, institucioni i pagesave Alta Pay Group Podgorica në Mal të Zi ofron ekskluzivisht shërbime pagesash dhe transferimi parash dhe është nën mbikëqyrjen e saj. “Ai nuk ka status banke dhe nuk pranon depozita të qytetarëve, kështu që në asnjë mënyrë nuk mund të ndikojë negativisht në stabilitetin financiar, ndërsa CBCG-ja ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në kuadër të kompetencave të saj për të parandaluar rreziqet për përdoruesit e shërbimeve të tyre”, shpjegon banka qendrore, siç raporton Portal ETV.

CBCG-ja bëri të ditur gjithashtu se, shumë përpara ngjarjeve aktuale, ka nisur verifikime nëse Alta Pay Group Podgorica ende i plotëson kushtet ligjore për ofrimin e shërbimeve të pagesave. Duke respektuar afatet e përcaktuara me ligj, ato procedura janë në rrjedhë, prandaj hollësitë e tyre nuk mund të bëhen të ditura, siç njofton Portal ETV.

Për sistemin financiar malazez, CBCG-ja thekson se situata është tërësisht stabile dhe se do të vazhdojë ta njoftojë publikun në kohë për të gjitha çështjet me rëndësi.

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