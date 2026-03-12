Bardhi: Në BE, ligji është i barabartë për të gjithë
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gazment Bardhi reagoi sot ndaj deklaratës së kryeministrit Edi Rama, lidhur me rrëzimin në Kuvend të kërkesës së SPAK për arrestimin e deputetes Belinda Balluku.
Duke iu përgjigjur kryeministrit Edi Rama, i cili deklaroi se “shumica qeverisëse bëri atë që do të bënte çdo parlament demokratik i Europës”, Bardhi theksoi se “në Gjermani, Holandë e kudo në Europë, ka një rregull të padiskutueshëm si për qytetarin, ashtu edhe për kancelarin apo kryeministrin”.
“Ligji është i barabartë për të gjithë. Edhe në Britani funksionon e njëjta logjikë e sundimit të ligjit. Vetëm për Edi Ramën është ndryshe. Ligji shpallet fajtor, korrupsioni mbrohet me votë dhe vendet anëtare të BE shpallen zëdhënëse të PD. Vetëm Edi Rama e shpall luftën kundër korrupsionit më të rrezikshme se vetë korrupsioni”, u shpreh Bardhi.
Sipas tij, “Edi Rama sot është kërcënimi më i madh për drejtësinë dhe për integrimin”.
“Sepse problemi i Edi Ramës nuk është se ka plan A, B apo C. Problemi është se asnjëri nga këto plane nuk është për Shqipërinë dhe të mirën e shqiptarëve”, theksoi ai.
