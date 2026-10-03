Bastisje izraelite në Tubas dhe Rafat të Bregut Perëndimor: një 20-vjeçar i arrestuar
Forcat izraelite kanë arrestuar një 20-vjeçar palestinez në Tubas të Bregut Perëndimor të pushtuar, pas bastisjes së shtëpisë së familjes së tij, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, cituar nga Al Jazeera.
Sipas Wafa-s, disa patrulla ushtarake izraelite hynë në Tubas, u vendosën në pjesë të qytetit dhe kontrolluan një numër shtëpish.
Në një incident të veçantë herët të shtunën, forcat izraelite bastisën fshatin Rafat, në perëndim të Salfit-it, duke kontrolluar disa shtëpi palestineze dhe duke dëmtuar orenditë e tyre. Nuk u raportuan arrestime gjatë bastisjes.
Incidentet vijnë në të njëjtën ditë me bastisjen në shkallë të gjerë në qytetin Burqa pranë Nablus-it, ku u ndaluan dhjetëra palestinezë.
Tema: Bregu Perëndimor Izrael Palestinë
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