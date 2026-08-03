Bayern-i monitoron Benjamin Seskon-n, e sheh si zëvendësues dhe partner të Harry Kane
Bayern-i po monitoron me shumë kujdes alternativat në merkaton e verës, sidomos ato që kanë të bëjnë me sulmin. Pavarësisht paraqitjeve shumë të mira dhe konstante të Harry Kane, klubi bavarez po sheh zëvendësuesit e mundshëm të anglezit në fund të aventurës së tij në Gjermani.
Mes emrave të diskutuar është edhe ai i Benjamin Sesko, i cili në fakt konsiderohet edhe si një partner i mundshëm i Kane në dyshen e sulmit të Bayern.
Shtatlarti slloven e njeh mirë Bundesligën pasi është aktivizuar më parë në radhët e Leipzig. Sulmuesi është pjesë e Manchester United aktualisht kartoni i tij kushton, prandaj dhe drejtuesit e Bayern-it duan të jenë të bindur se Sesko është vërtet një lojtar që i nevojitet klubit, apo jo.
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