☁️
Tiranë 22°C · Vranët 12 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 99.99 ▼2.43%
ARI 4,390 ▼0.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
₿ CRYPTO
BTC $77,226 ▲ +0.29% ETH $2,510 ▲ +2.38% XRP $1.3616 ▲ +1.29% SOL $101.5600 ▲ +2.05%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 99.99 ▼2.43 % ARI 4,390 ▼0.39 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 99.99 ▼2.43 % ARI 4,390 ▼0.39 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3518 EUR/TRY 56.3896 EUR/JPY 178.41 EUR/CAD 1.6082
12 Sep 2026
Breaking
Giannis Antetokounmpo publikon foto me Klay Thompson dhe shokët e Miami Heat gjatë udhëtimit për të forcuar skuadrën John Goci konkuron Donald Trump – sa do të shkojë ankandi? EU Reporter: Erion Veliaj flet nga burgu për “persekutim politik” dhe e krahason çështjen e tij me atë të Ekrem İmamoğlut Itali, Gjykata e Kasacionit rrëzon uljen e dënimit për vrasjen e Nexhat Ramës: çështja rikthehet në Apel Operacioni “Lulet e së keqes”: rrjeti shqiptar kishte bërë shtatë importe kokaine në tetë muaj, përdorte Kanadanë për të fshehur gjurmët
Menu
Kronika

Itali, Gjykata e Kasacionit rrëzon uljen e dënimit për vrasjen e Nexhat Ramës: çështja rikthehet në Apel

· 3 min lexim

Gjykata e Kasacionit në Itali ka urdhëruar një proces të ri në apel për vrasjen e Nexhat Ramës, 40-vjeçar me origjinë shqiptare nga Kosova, i cili u vra dhe më pas u dogj në bagazhin e një automjeti në provincën e Brescias.

Vendimi, i raportuar më 9 shtator 2026 nga Corriere della Sera, përbën një zhvillim të ri substancial: Gjykata e Kasacionit ka anuluar pjesërisht vendimin që kishte ulur nga 27 në 14 vjet dënimin e Cristiano Mossalit, mekanikut italian të shpallur fajtor për vrasjen.

Ngjarja ndodhi më 29 gusht 2022. Sipas hetimit, Nexhat Rama kishte shkuar në servisin e Mossalit për t’i kërkuar kthimin e një borxhi prej rreth 30 mijë eurosh. Prokuroria pretendon se Mossali e qëlloi Ramën në kokë brenda servisit dhe më pas përdori një automjet për të transportuar trupin. Viktima u gjet më vonë në zonën rurale të Cologne, ndërsa trupi ishte djegur në përpjekje për të fshehur krimin.

Në shkallën e parë, Mossali ishte dënuar me 27 vjet burg për vrasje me paramendim. Por më 12 nëntor të vitit të kaluar, Gjykata e Apelit e Brescias përjashtoi paramendimin, i njohu rrethana lehtësuese dhe e uli dënimin në 14 vjet.

Prokuroria e Përgjithshme e kundërshtoi këtë vendim dhe çështja përfundoi në Gjykatën e Kasacionit.

Gjykata më e lartë italiane tani ka rrëzuar pjesën e vendimit të Apelit që përjashtonte paramendimin dhe ka urdhëruar që kjo pikë të shqyrtohet nga e para. Procesi i ri do të zhvillohet në Gjykatën e Apelit të Venecias.

Kasacioni, ndërkohë, ka refuzuar ankesën e mbrojtjes lidhur me përgjegjësinë penale të Mossalit. Pra, në procesin e ri nuk do të diskutohet nga e para nëse ai është autori i vrasjes, por kryesisht nëse krimi ishte i paramenduar dhe, si rrjedhojë, çfarë dënimi duhet të marrë.

Ky dallim është thelbësor. Prokuroria kishte kërkuar burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja pafajësi. Nëse gjykata e re e Apelit arrin në përfundimin se vrasja ishte e paramenduar, Mossali rrezikon një dënim shumë më të rëndë se 14 vitet e vendosura më parë.

Rasti mbetet një nga proceset më të rënda kriminale të viteve të fundit në zonën e Brescias, për shkak jo vetëm të vrasjes, por edhe mënyrës së përdorur për të fshehur trupin e viktimës.

Lexo raportimin e Corriere della Sera, Brescia

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu