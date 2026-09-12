Itali, Gjykata e Kasacionit rrëzon uljen e dënimit për vrasjen e Nexhat Ramës: çështja rikthehet në Apel
Gjykata e Kasacionit në Itali ka urdhëruar një proces të ri në apel për vrasjen e Nexhat Ramës, 40-vjeçar me origjinë shqiptare nga Kosova, i cili u vra dhe më pas u dogj në bagazhin e një automjeti në provincën e Brescias.
Vendimi, i raportuar më 9 shtator 2026 nga Corriere della Sera, përbën një zhvillim të ri substancial: Gjykata e Kasacionit ka anuluar pjesërisht vendimin që kishte ulur nga 27 në 14 vjet dënimin e Cristiano Mossalit, mekanikut italian të shpallur fajtor për vrasjen.
Ngjarja ndodhi më 29 gusht 2022. Sipas hetimit, Nexhat Rama kishte shkuar në servisin e Mossalit për t’i kërkuar kthimin e një borxhi prej rreth 30 mijë eurosh. Prokuroria pretendon se Mossali e qëlloi Ramën në kokë brenda servisit dhe më pas përdori një automjet për të transportuar trupin. Viktima u gjet më vonë në zonën rurale të Cologne, ndërsa trupi ishte djegur në përpjekje për të fshehur krimin.
Në shkallën e parë, Mossali ishte dënuar me 27 vjet burg për vrasje me paramendim. Por më 12 nëntor të vitit të kaluar, Gjykata e Apelit e Brescias përjashtoi paramendimin, i njohu rrethana lehtësuese dhe e uli dënimin në 14 vjet.
Prokuroria e Përgjithshme e kundërshtoi këtë vendim dhe çështja përfundoi në Gjykatën e Kasacionit.
Gjykata më e lartë italiane tani ka rrëzuar pjesën e vendimit të Apelit që përjashtonte paramendimin dhe ka urdhëruar që kjo pikë të shqyrtohet nga e para. Procesi i ri do të zhvillohet në Gjykatën e Apelit të Venecias.
Kasacioni, ndërkohë, ka refuzuar ankesën e mbrojtjes lidhur me përgjegjësinë penale të Mossalit. Pra, në procesin e ri nuk do të diskutohet nga e para nëse ai është autori i vrasjes, por kryesisht nëse krimi ishte i paramenduar dhe, si rrjedhojë, çfarë dënimi duhet të marrë.
Ky dallim është thelbësor. Prokuroria kishte kërkuar burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja pafajësi. Nëse gjykata e re e Apelit arrin në përfundimin se vrasja ishte e paramenduar, Mossali rrezikon një dënim shumë më të rëndë se 14 vitet e vendosura më parë.
Rasti mbetet një nga proceset më të rënda kriminale të viteve të fundit në zonën e Brescias, për shkak jo vetëm të vrasjes, por edhe mënyrës së përdorur për të fshehur trupin e viktimës.
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