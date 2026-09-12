Irani kërcënon SHBA-të: “Goditni asetet tona dhe do të goditeni” — shpall zonë të re të ndaluar në Gjirin Persik
Irani kërcënoi të hënën se do të hakmerret ndaj çdo sulmi të ri amerikan mbi asetet e tij, duke paralajmëruar se zinxhiri i prodhimit të energjisë në rajon është “i shtrirë, i aksesueshëm dhe i ekspozuar” — dhe se kompanitë amerikane të naftës dhe gazit ndajnë të njëjtin ekspozim.
“Goditni asetet tona dhe do të goditeni,” shkroi në X kryetari i Parlamentit iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, i cili është edhe negociatori kryesor i Iranit. Kërcënimi erdhi si përgjigje ndaj paralajmërimit të sekretarit amerikan të Mbrojtjes, Pete Hegseth, se flota iraniane e tankerëve të naftës është “e pambrojtur”. “Këtë e kemi provuar tashmë. Pyesni bazat që nuk janë më funksionale,” shtoi Qalibaf, duke iu referuar sulmeve iraniane ndaj bazave ushtarake amerikane gjatë konfliktit.
Një ditë më parë, zyrtari i lartë iranian i sigurisë Mohsen Rezaei njoftoi se Irani do të shpallë në ditët në vijim planet për një zonë të re të kufizuar në Gji dhe se së shpejti do të miratojë hartat e një korridori të ri lundrimi përmes Ngushticës së Hormuzit. Sipas tij, zona e re do të nisë aty ku fillon bllokada detare amerikane ndaj Iranit dhe çdo anije që hyn në të do të shtohet në listën iraniane të sanksioneve. “Ne do të angazhohemi që Ngushtica e Hormuzit të jetë e hapur vetëm kur ata (amerikanët) të ndalojnë sabotimin, kërcënimet dhe sulmet ndaj Iranit,” tha Rezaei.
Lufta, e nisur me sulmet amerikane dhe izraelite të 28 shkurtit në kuadër të “Operacionit Epic Fury” të presidentit Donald Trump, nuk i ka arritur ende qëllimet e shpallura: fundin e programit bërthamor iranian, ndalimin e sulmeve ndaj fqinjëve dhe krijimin e kushteve për rrëzimin e udhëheqjes iraniane. Udhëheqësit klerikë të Teheranit mbeten në pushtet dhe synojnë të dalin nga lufta më të fortë, duke kërkuar heqjen e sanksioneve.
Pas një pauze gjatë pjesës më të madhe të gushtit, sulmet e ndërsjella rifilluan pas dështimit të marrëveshjes së përkohshme të armëpushimit të arritur në qershor. Të shtunën, forcat amerikane goditën tre tankerët iranianë të naftës, përfshirë një pranë ishullit Kharg, nyja kryesore e eksporteve iraniane. Në dhjetë ditët e fundit, mesatarisht vetëm 10 anije tregtare në ditë kanë kaluar ngushticën — niveli më i ulët që nga maji — ndërsa nafta Brent arriti të hënën 97,93 dollarë për fuçi, niveli më i lartë që nga 24 korriku.
Presioni po ndihet edhe në SHBA, ku rritja e çmimeve të karburanteve po rëndon mbi popullaritetin e Trump-it, ndërsa Partia Republikane i afrohet zgjedhjeve të nëntorit për kontrollin e Kongresit. Këshilltari presidencial i Emirateve të Bashkuara Arabe, Anwar Gargash, tha se vendi po ndërton rrugë alternative për eksportet e energjisë, që të mos mbahen “peng” i luftës.
Burimi: Reuters
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