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WWE

Votimi i parë i tifozëve do të vendosë kopertinën e WWE 2K27 — Oba Femi mes tetë finalistëve

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WWE njoftoi se për herë të parë kopertina e lojës WWE 2K27 do të zgjidhet nga vota e tifozëve. Anëtarët e regjistruar të Club WWE do të kenë mundësinë të votojnë për një nga finalistët që do të shfaqet në kopertinën e lojës.

Sipas Bleacher Report, finalistët janë Oba Femi, Bron Breakker, Fatal Influence, Je’Von Evans, Penta, Sol Ruca, Stephanie Vaquer dhe Trick Williams. Votimi për tifozët përmes platformës Club WWE nis të premten.

Për Oba Femi, përzgjedhja mund të konsolidojë ngritjen e karrierës së tij që pas debutimit në rosterin kryesor në dhjetor 2025. Gjatë verës ai mposhti Brock Lesnar në përballjen Hell in a Cell në SummerSlam për të përfunduar trilogjinë e tyre, dhe më pas arriti një fitore me diskualifikim ndaj Bron Breakker në WWE Sunday Night’s Main Event, pas përfshirjes së Bronson Reed në përplasjen mes tyre.

Edicioni i mëparshëm i lojës, WWE 2K26, kishte CM Punk në kopertinën e Standard Edition dhe Triple H në kopertinën e Kings of Kings Edition, si dhe versione si Attitude Era dhe Monday Night War me legjenda në kopertina; data e publikimit për WWE 2K27 ende nuk është zbuluar, sipas Bleacher Report.

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