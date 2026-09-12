Operacioni “Lulet e së keqes”: rrjeti shqiptar kishte bërë shtatë importe kokaine në tetë muaj, përdorte Kanadanë për të fshehur gjurmët
Autoritetet greke kanë zbuluar të dhëna të reja për rrjetin e trafikut të kokainës nga Kolumbia që përdorte ngarkesa me trëndafila dhe për të cilin “Info Albania” raportoi më parë.
Sipas të dhënave të reja të publikuara më 11 shtator 2026 nga Kathimerini, hetuesit besojnë se grupi, i drejtuar nga shqiptarë, nuk ishte krijuar vetëm për ngarkesën prej 84 kilogramësh të kapur këtë javë. Rrjeti dyshohet se kishte realizuar shtatë importe me trëndafila gjatë tetë muajve të fundit.
Ky është zhvillimi i ri dhe substancial i historisë.
Hetuesit kanë zbuluar se organizata përdorte një kompani fantazmë të krijuar në vitin 2023, pa seli fizike dhe pa punonjës. Aktiviteti i deklaruar i kompanisë nuk kishte lidhje me tregtinë e luleve.
Kontrolli i dokumentacionit tregtar tregoi se kompania ishte përfshirë në shtatë ngarkesa me trëndafila të nisura nga Kolumbia gjatë tetë muajve. Autoritetet dyshojnë se një ose dy dërgesat e para mund të kenë shërbyer si prova për të testuar itinerarin dhe kontrollet doganore.
Një tjetër element i ri është mënyra se si organizata përpiqej të fshihte origjinën kolumbiane të ngarkesave.
Në vend që trëndafilat të transportoheshin drejtpërdrejt nga Bogotá në Greqi, ato dërgoheshin fillimisht në Kanada. Atje hartoheshin dokumente të reja transporti, në të cilat si dërgues figuronte një subjekt kanadez.
Nga Kanadaja, ngarkesa vazhdonte drejt Greqisë, duke e bërë më të vështirë aktivizimin e sistemeve të kontrollit që zakonisht konsiderojnë dërgesat direkte nga Kolumbia me risk të lartë për trafik droge.
Edhe destinacioni në Greqi rezulton të ketë qenë pjesë e skemës.
“Dyqani i luleve” në Artemida, ku duhej të mbërrinin trëndafilat, sipas hetuesve ishte fiktiv dhe ishte marrë me qira vetëm pak ditë përpara ardhjes së ngarkesës.
Detajet e reja tregojnë edhe një metodë shumë më të sofistikuar fshehjeje sesa u raportua fillimisht. Në buqetat me nga 40 trëndafila, rreth 11 kërcellë ishin artificialë. Kokët e luleve ishin të vërteta, ndërsa kërcelli prej plastike ishte mbushur me kokainë.
Hetimi është zgjeruar tashmë ndaj nëntë personave. Sipas të dhënave më të fundit, shtatë prej tyre janë arrestuar dhe dy të tjerë mbeten në kërkim. Raportimet fillestare flisnin për gjashtë persona të arrestuar.
Në një vilë të marrë me qira në Marathon, ku dyshohet se ndodhej baza e përpunimit dhe magazinimit të drogës, policia ka gjetur edhe kokainë shtesë, pajisje paketimi dhe një armë të fshehur në oborr.
Sipas Kathimerini, hetuesit e konsiderojnë organizatën të drejtuar nga krerë shqiptarë të trafikut të drogës. Një pjesë e të dyshuarve u kapën në dyqanin fiktiv të luleve, ndërsa drejtues të grupit u lokalizuan në vilën e marrë me qira në Marathon.
Operacioni është koduar nga autoritetet greke me emrin “Flowers of Evil” – “Lulet e së keqes” dhe është zhvilluar pas informacionit të dhënë nga zyra e DEA-s amerikane në Athinë.
Zbulimi i shtatë importeve e ndryshon ndjeshëm përmasën e çështjes. Hetimi nuk ka më të bëjë vetëm me një ngarkesë prej 84 kilogramësh, por me dyshimin se e njëjta rrugë Kolumbi–Kanada–Greqi mund të jetë përdorur vazhdimisht për muaj të tërë, ndërsa autoritetet duhet të përcaktojnë se sa kokainë kishte hyrë realisht në Evropë përpara kapjes së fundit.
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