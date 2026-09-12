EU Reporter: Erion Veliaj flet nga burgu për “persekutim politik” dhe e krahason çështjen e tij me atë të Ekrem İmamoğlut
Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka thyer heshtjen nga paraburgimi me një letër drejtuar medias ndërkombëtare, në të cilën e cilëson mbajtjen e tij prej më shumë se 18 muajsh në qeli si pjesë të një “persekutimi politik” dhe e krahason situatën e tij me atë të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu.
Letra, e datuar 8 shtator 2026, është publikuar më 11 shtator nga EU Reporter, në prag të seancës së Gjykatës së Lartë shqiptare të parashikuar për 15 shtator, kur pritet të rishqyrtohet masa e sigurimit ndaj Veliajt. Ky është zhvillimi i ri i historisë: Veliaj i është drejtuar drejtpërdrejt një mediaje të huaj dhe ka artikuluar publikisht argumentin e tij politik dhe juridik kundër vazhdimit të paraburgimit.
Veliaj ndodhet në paraburgim që prej shkurtit 2025 dhe përballet me akuza për korrupsion dhe pastrim parash, akuza të cilat ai i mohon. Në letrën e tij, ai nënvizon se vazhdon të mbahet në qeli pa një vendim përfundimtar dënimi dhe pretendon se sistemi gjyqësor po vonon në mënyrë të pajustifikuar rishikimin e masës së sigurimit.
Sipas EU Reporter, Gjykata Kushtetuese ka ndërhyrë dy herë në çështje që lidhen me Veliajn. Njëri vendim rrëzoi procedurën për shkarkimin e tij nga posti i kryetarit të Bashkisë, ndërsa një vendim tjetër kërkoi rishqyrtimin e proporcionalitetit të masës së paraburgimit.
Veliaj argumenton se pasoja e paraburgimit të tij nuk prek vetëm atë personalisht.
Ai shkruan se vonesat në proces po ndëshkojnë edhe qytetarët e Tiranës, të cilët, sipas tij, po privohen nga ushtrimi normal i mandatit të kryetarit që kanë zgjedhur.
Pjesa politikisht më e fortë e letrës është krahasimi që Veliaj bën me Ekrem İmamoğlun, kryetarin e Bashkisë së Stambollit dhe një prej kundërshtarëve kryesorë politikë të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan.
Veliaj tregon se ishte takuar me İmamoğlun në dhjetor 2024 dhe se të dy kishin folur me optimizëm për të ardhmen demokratike të vendeve të tyre. Sot të dy ndodhen në paraburgim.
“Ne gabuam”, shkruan Veliaj sipas medias belge, duke argumentuar se goditja ndaj demokracisë lokale do të mbetet një njollë për të dy vendet. Ai shton se ka shkëmbyer letra me İmamoğlun nga burgu dhe se, pavarësisht situatës, “ende nuk kemi humbur shpresën”.
Një tjetër çështje që Veliaj ngre lidhet me përgatitjen e ankimit të tij në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg.
Në artikull pretendohet se ekipi i tij juridik ka hasur pengesa për zhvillimin e takimeve të nevojshme për përgatitjen e çështjes. Megjithatë, SPAK ka dhënë një version tjetër publik për këtë episod, duke deklaruar se miratimi paraprak për takimin ishte dhënë dhe se ndryshimi i datës lidhej me pamundësi organizative të administratës së burgjeve.
Vëmendja tani përqendrohet te 15 shtatori.
Zyra e marrëdhënieve me publikun e Gjykatës së Lartë i ka konfirmuar EU Reporter se çështja e Veliajt është regjistruar dhe do të shqyrtohet atë ditë nga Kolegji Penal me një trupë prej tre gjyqtarësh.
Një nga avokatët e tij i ka deklaruar medias se mbrojtja mendon se vendimet e Gjykatës Kushtetuese krijojnë bazë për lirimin e Veliajt nga paraburgimi, por ka pranuar se një rezultat i tillë nuk është i garantuar dhe do të varet nga vendimi i Gjykatës së Lartë.
Rëndësia e shkrimit qëndron edhe te fakti se çështja Veliaj po fillon të marrë një dimension ndërkombëtar. EU Reportervëren se, megjithëse procesi ka qenë një nga temat kryesore politike dhe gjyqësore brenda Shqipërisë, deri tani ka tërhequr relativisht pak vëmendje jashtë vendit.
Letra nga paraburgimi duket se synon pikërisht ta ndryshojë këtë, duke e paraqitur çështjen jo vetëm si një betejë personale kundër akuzave penale, por edhe si debat mbi paraburgimin e zgjatur, mandatin e një kryetari të zgjedhur dhe funksionimin e demokracisë lokale në një vend kandidat për Bashkimin Evropian.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.