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NHL

Connor Ingram njofton tërheqjen nga hokeji pas pesë sezoneve në NHL

· 2 min lexim

Connor Ingram, portieri 29-vjeçar, njoftoi tërheqjen nga hokeji të premten, pas pesë sezoneve në NHL. Në një postim në Instagram ai shkroi: “Don’t be sad it’s over, be happy it happened. Thanks hockey, I owe ya.”

Siç raporton nhl, agjenti i Ingram, Blake Evans, konfirmoi se portieri po tërhiqet. Sezonin e fundit me Edmonton Oilers ai regjistroi 16-10-3 me 2.60 gola të pranuar mesatarisht, .899 përqindje pritjesh dhe dy “shutout” në 32 ndeshje (30 si titullar); në pesë ndeshje të playoff-it ishte 2-3 me 3.86 GAA dhe .876 përqindje pritjesh.

Ingram u zgjodh në rundin e tretë, si zgjedhja e 88-të nga Tampa Bay Lightning në draftin e 2016. Gjatë karrierës së tij në NHL ai regjistroi 55-54-18 me 3.01 GAA, .901 përqindje pritjesh dhe nëntë “shutout” në 134 ndeshje të rregullta (129 si titullar) te skuadrat Edmonton, Nashville, Arizona dhe Utah Hockey Club; në play-off ishte 2-6 në nëntë ndeshje (tetë si titullar).

Para rikthimit të karrierës, Ingram përballej me çështje të shëndetit mendor, përfshirë çrregullimin obsesiv-kompulsiv dhe depresionin, dhe mori ndihmë përmes programit të ndihmës së lojtarëve NHL/NHLPA më 15 janar 2021. Pas rikthimit ai fitoi Çmimin Bill Masterton për sezonin 2023-24 me Arizona, duke përfunduar atë sezon 23-21-3 me 2.91 GAA, .907 përqindje pritjesh dhe gjashtë “shutout”—rekorde personale në fitore, “shutout”, ndeshje të luajtura dhe startime.

Edmonton nuk i ofroi rinovimin e kontratës pas fundit të sezonit; skuadra nënshkroi më pas Frederik Andersen dhe në organikë mbeten edhe portierët Tristan Jarry dhe Devon Levi. Sipas nhl, njoftimi i Ingram shënon mbylljen e një karriere që përfshin edhe një histori rikthimi nga sfidat personale.

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