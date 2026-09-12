SHBA fundos 5 tankerë iranianë, Irani sulmon 10 anije pranë Hormuzit — vala më e madhe e sulmeve ndaj anijeve që nga fillimi i luftës
Shtetet e Bashkuara fundosën gjatë natës pesë tankerë iranianë të naftës, ndërsa Irani deklaroi se ka sulmuar dhjetë anije pranë Ngushticës së Hormuzit — vala më e madhe e deklaruar e sulmeve të ndërsjella ndaj anijeve tregtare që nga fillimi i luftës gjashtëmujore mes dy vendeve.
Komanda Qendrore amerikane (Centcom) publikoi video ku shihen anijet iraniane në flakë para se të fundosen. Sipas saj, sulmet ishin përgjigje ndaj dy tentativave të Gardës Revolucionare iraniane (IRGC) për të goditur me raketa balistike një anije luftarake amerikane gjatë dy ditëve të fundit. Asnjë ushtar amerikan nuk u lëndua.
Nga ana tjetër, Teherani deklaroi se ka qëlluar ndaj dy anijeve amerikane dhe tetë tankerëve. Irani tha gjithashtu se ka lëshuar raketa balistike drejt një baze të përdorur nga forcat amerikane pranë Al Azraq-ut, në Jordaninë lindore. Jordania njoftoi se mbrojtja e saj ajrore interceptoi 18 nga 20 raketat iraniane, ndërsa dy të tjerat ranë në zona të pabanuara. Një zyrtar amerikan tha se sulmet ishin joefektive dhe se të gjithë trupat amerikane janë të padëmtuar.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, paralajmëroi Teheranin: “Irani vazhdon të tentojë të godasë anijet tona luftarake, dhe sa herë ta bëjë apo tentojë ta bëjë, do të humbasë tankerët.” Garda Revolucionare u përgjigj se do ta përshkallëzojë ndjeshëm reagimin ndaj çdo sulmi të mëtejshëm, duke goditur 20 objektiva nëse armiku godet dy ose tre, dhe njoftoi se së shpejti do të publikojë hartat e një zone të re detare të ndaluar që do të shtrihet deri në Chabahar, në skajin e largët të bregdetit iranian pranë Pakistanit.
Përshkallëzimi tronditi tregjet e energjisë: nafta Brent kapërceu 100 dollarë për fuçi për herë të parë që nga korriku. Flukset përmes Hormuzit — arteria që para luftës mbante një të pestën e furnizimeve botërore me naftë — ranë në vetëm 2 milionë fuçi në ditë, nga 8-9 milionë që ishin një javë më parë. Në SHBA, çmimi mesatar i naftës (diesel) arriti rekordin historik prej mbi 5,94 dollarësh për gallon.
Bilanci njerëzor po rëndohet: një marinar u vra dhe një tjetër rezulton i zhdukur në bordin e tankerit Hercules Star, i ankoruar pranë Dubait, ndërsa tankeri New Andros me 2 milionë fuçi naftë u përfshi nga flakët në ujërat irakene — 22 anëtarët e ekuipazhit shpëtuan pa lëndime. Ndërkohë, Houthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, sulmuan të martën katër qytete saudite, duke shkaktuar zjarre të mëdha në instalimet e naftës dhe 73 të plagosur.
Burimi: Reuters
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