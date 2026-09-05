SmackDown: Rezultatet dhe momentet kryesore para Sunday Night’s Main Event
Episodi i kësaj jave i SmackDown shërbeu si shfaqje përgatitore për Sunday Night’s Main Event, me disa përballje kryesore dhe një debutim të pritur. Charlotte Flair u bashkua me Tatum Paxley për të përballuar Fallon Henley dhe Lainey Reid, ndërsa Nia Jax u përplas me Tiffany Stratton në një përballje që kishte implikime për titullin e grave. Kyoki, nënshkrimi i ri i WWE që më parë njihej si Hiromu Takahashi, debutoi në tapet së bashku me Shinsuke Nakamura kundër The Miz dhe Kit Wilson. Mbrëmja u mbyll me një ndeshje ndërmjet CM Punk dhe Johnny Gargano, në të cilën kampioni mbajti titullin pas përfundimit të një konflikti në dhe rreth ringut.
Sipas Bleacher Report, rezultatet kryesore ishin: Tatum Paxley dhe Charlotte Flair fituan ndaj Fallon Henley dhe Lainey Reid; Nia Jax mposhti Tiffany Stratton, me ndihmën e Lash Legend; Kyoki dhe Shinsuke Nakamura fituan kundër Kit Wilson dhe The Miz; dhe CM Punk mbajti titullin pas një përballjeje me Johnny Gargano. Gjatë përfundimit të ndeshjes kryesore, Punk i ofroi Sami Zayn një mundësi për titull javën e ardhshme në Mexico City, duke njoftuar se të dy titujt e WWE do të jenë në lojë atë mbrëmje.
Gjatë emisionit u vunë re disa momente të veçanta: Paxley pati një performancë të spikatur, përfshirë një crossbody nga postamenti i ringut, ndërsa debutimi i Kyokit shërbeu për të prezantuar stilin e tij ndaj audiencës së WWE. Ndeshjet e grave morën hapësirë pavarësisht shkurtësisë së tyre, dhe segmentet me Chelsea Green sollën elemente shtesë storjeje për përplasjet e ardhshme të titujve. Main eventi mezi zgjati por ofroi momente teknike të mira dhe u karakterizua nga përfshirja e shumë emrave jashtë ringut që çuan në një përfundim kaotik.
Sipas Bleacher Report, përmbledhtas shfaqja pati shumë momente të shkurtëra dhe të ndryshme në cilësi, por ndeshja kryesore ishte pika më e fortë dhe shërbeu për të ndërtuar pritshmëritë për Sunday Night’s Main Event dhe ndeshjet e titujve të javës së ardhshme.
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