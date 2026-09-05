SHBA – Axios: Administrata Trump po planifikon strategjinë e pasluftës për LM
UASHINGTON, 5 gusht /ATSH-AA/ – Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po harton strategji të pasluftës për Lindjen e Mesme, e cila fokusohet në frenimin e Iranit përmes bashkëpunimit rajonal dhe zgjerimit të normalizimit të marrëdhënieve mes Izraelit dhe vendeve fqinje, raportoi të premten Axios.
Sipas raportimit, strategjia është ende në fazat e hershme të hartimit dhe synon të përcaktojë politikën e SHBA-së pas luftës me Iranin dhe gjatë dy viteve të fundit të mandatit të Trumpit. Planifikimi po zhvillohet në nivele të larta politike dhe ndërinstitucionale.
Presidenti Donald Trump e ka diskutuar gjithashtu strategjinë me këshilltarë të lartë në dy takime të fundit dhe privatisht i ka përshkruar planet e tij si “diçka shumë më të madhe” në Lindjen e Mesme.
Sipas raportimit, janë shfaqur tri prioritete të mundshme: Krijimi i një aleance rajonale të partnerëve të SHBA-së për të frenuar Iranin, me Washingtonin në rolin e garantuesit; adresimi i çështjeve që rrjedhin nga sulmet e 7 tetorit, përfshirë fazën e ardhshme të planit të Trumpit për armëpushim në Gaza, një marrëveshje sigurie mes Izraelit dhe Sirisë dhe zbatimin e marrëveshjes Izrael-Liban; si dhe zgjerimi i Marrëveshjeve Abrahamike përmes një marrëveshjeje të mundshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe Izraelit.
Raportimi thekson se zgjedhjet në Izrael më 27 tetor dhe zgjedhjet e mesmandatit në SHBA në nëntor janë konsiderata të rëndësishme. Administrata shpreson që qeveria e ardhshme izraelite ta mbështesë strategjinë, por zyrtarët kanë thënë se Trump synon ta ndjekë atë pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve, përfshirë edhe në rast të një ngërçi politik.
Një burim i informuar për procesin ka thënë se hartimi i strategjisë mund të zgjasë edhe disa javë. “Po e gatuajnë, por ende nuk është gatuar”, ka thënë burimi.
“Ideja është të ndërlidhen shumë çështje në rajon – si të krijohet një rreshtim rajonal pas luftës. Ende nuk është e qartë nëse të gjithë aleatët e SHBA-së në rajon do të jenë në bord”, ka shtuar burimi
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