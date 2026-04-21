S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 86.78 ▼0.73%
ARI 4,804 ▼0.52%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $76,426 ▲ +1.51% ETH $2,328 ▲ +0.53% XRP $1.4410 ▲ +1.23% SOL $85.9800 ▲ +0.84%
21 Apr 2026
BDI: Qeveri aktuale është e paaftë, ka dëmtuar ekonominë dhe izoluar vendin
Maqedonia

BDI: Qeveri aktuale është e paaftë, ka dëmtuar ekonominë dhe izoluar vendin

Në pak më shumë se një vit, qeveria Mickoski ka shkatërruar ekonominë, sabotuar integrimin europian, sulmuar të drejtat e shqiptarëve dhe ka mbajtur grupimin VLEN të kapur nëpërmjet detyrimit dhe shfrytëzimit të dobësive kriminale të liderëve të tij, akuzojnë sot nga BDI.

“Premtimet për “pagë 1.000 euro” dhe “investime rekord” u shndërruan në një shportë minimale prej 68.797 denarësh në muaj, paga që nuk mbulon as nevojat bazë, dhe rënie 61% të investimeve të huaja direkte 468 milionë euro gjithsej, ndër rezultatet më të dobëta në Ballkan. Inflacioni kumulativ i pesë viteve: 38.6%, pothuaj dyfishi i mesatares rajonale. Tregu e ka gjykuar këtë qeveri me largim kapitali jo me duartrokitje.

Rruga europiane e dëshiruar nga 70% e qytetarëve mbetet e bllokuar jo nga veto të jashtme, por nga refuzimi aktiv i kësaj qeverie për të respektuar marrëveshjet e arritura. Shqipëria avancoi. Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina kanë horizonte konkrete. Maqedonia e Veriut qëndron e vetme, pa negociata, pa perspektivë.

Me largimin e Hungarisë nga orbita e Moskës, Mickoski dhe Vuçiç kanë mbetur proksi-et e fundit rusë aktivë në rajon dhe kjo reflektohet çdo ditë në retorikën, vendimmarrjen dhe aleancat e Shkupit.

Populli shqiptar 30% e popullsisë ka qenë shënjestra e kësaj politike, jo partner i saj.

Marrëveshja e Ohrit, gjuha, përfaqësimi institucional: të gjitha vihen në pikëpyetje sistematikisht. Dhe grupimi vlen, i cili supozohet të përfaqësojë shqiptarët në qeveri, nuk ka liri të thotë jo.

Liderët e tij mbahen nën kontroll të Kryeministrit Mickoski përmes detyrimit politik dhe shfrytëzimit të ekspozimit kriminal një koalicion i kapur, jo i zgjedhur.

BDI kërkon llogaridhënie të menjëhershme.

Një qeveri që ka dëmtuar ekonominë, izoluar vendin, sulmuar shqiptarët dhe shërbyer si avangardë e ndikimit rus nuk ka mandat moral për të vazhduar”, thonë nga BDI./Telegrafi

