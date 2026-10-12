BE do të kufizojë importet e automjeteve hibride kineze në 350,000 në vit
Komisioni Evropian ka konfirmuar se Bashkimi Evropian do të kufizojë numrin e automjeteve elektrike hibride të importuara nga Kina në 350,000 makina në vit.
Importet kanë qenë në rritje gjatë dy viteve të fundit; rreth 800,000 automjete hibride me bateri dhe plug-in ka të ngjarë të shiten këtë vit.
BE-ja pret që kuota, e cila do të hyjë në fuqi në dhjetor, do ta përgjysmojë pjesën e tregut të Kinës, e cila tani është 6% në një marrëveshje historike katërvjeçare të arritur në Pekin javën e kaluar.
Kufiri vjetor për importet e hibrideve do të merret sipas masave mbrojtëse të Organizatës Botërore të Tregtisë , që do të thotë se mund të zbatohet shpejt pa llojin e hetimeve të nevojshme në masat anti-dumping.
Çdo makinë e importuar mbi nivelin e kuotës nuk do t’i nënshtrohet tarifave, por do të mbetet e bllokuar në doganat në portet në Evropë.
Automjetet kineze të montuara brenda BE-së, të tilla si ato të prodhuara në Hungari ose, në të ardhmen, në Spanjë, nuk do t’i nënshtrohen kuotës, kanë konfirmuar zyrtarët, por kompanitë e BE-së që prodhojnë makina në Kinë do t’i nënshtrohen.
Eksportet e Kinës të hibrideve në BE u trefishuan në 6.7 miliardë euro në gjysmën e parë të këtij viti, nga 2.2 miliardë euro një vit më parë, sipas të dhënave të doganave kineze.
Si pjesë e marrëveshjes, Kina ka rënë dakord gjithashtu të heqë disa tarifa për pjesët e automjeteve dhe të përgjysmojë tarifat për këpucët, vajin e ullirit dhe akulloren nga BE-ja.
Zyrtarët theksuan se kuota mbështetet plotësisht nga Kina dhe se dialogu i mëtejshëm mbi makinat dhe importet e tjera, duke përfshirë kimikatet, energjinë e rinovueshme dhe mobiljet, po vazhdon.
“Ne do të vazhdojmë dialogun për disa produkte… ky nuk është aspak fundi i historisë”, tha një zyrtar.
Muajin e kaluar, BE-ja kërkoi reagime mbi një rregull të ri që mund t’i detyronte kompanitë të diversifikonin zinxhirët e tyre të furnizimit, ndërsa legjislacioni “Made in Europe” do të bënte të njëjtën gjë në prokurimin publik.
Të enjten, udhëheqësit e BE-së do të diskutojnë një propozim franko-gjerman për një “kill switch” ose një instrument të ri që do t’i lejonte Brukselit të bllokonte aksesin në tregun e vetëm për mallra të caktuara në rast të ndonjë zhvillimi të dëmshëm, siç është ndalimi i metaleve të rralla thelbësore për industritë e teknologjisë dhe automobilave.
Marrëveshja për automjetet elektrike hibride vjen mes shqetësimeve në rritje për deficitin tregtar prej 1 miliard paundësh në ditë që BE-ja po ka me Kinën.
Deri vonë, strategjia e BE-së për të trajtuar atë që ata e quajnë një çekuilibër tregtar “të paqëndrueshëm” ka qenë të kërkojë rritjen e eksporteve drejt Kinës.
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