BE-ja kundërshton zgjedhjet ruse në Ukrainën e “pushtuar”, zotohet për sanksione
BE-ja të hënën hodhi poshtë zgjedhjet parlamentare të Rusisë të mbajtura në territoret e pushtuara ukrainase dhe paralajmëroi se ata që janë të përfshirë do të përballen me sanksione.
Zgjedhjet për Dumën Shtetërore, të mbajtura nga 18 deri më 20 shtator, nxorën në pah “erozionin e vazhdueshëm dhe në thellim të demokracisë” në Rusi, tha shefja e politikës së jashtme të BE-së në një deklaratë në emër të bllokut.
BE-ja dënoi “pa mëdyshje” organizimin e “të ashtuquajturave zgjedhje” në Krimenë dhe Sevastopolin e aneksuar, si dhe në pjesë të pushtuara të rajoneve të Donetskut, Luhanskut, Zaporizhzhisë dhe Khersonit.
Ajo i përshkroi votimet si shkelje të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Kartën e OKB-së, dhe të pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës.
“Bashkimi Evropian përsërit se nuk e njeh dhe nuk do ta njohë kurrë mbajtjen e këtyre të ashtuquajturave ‘zgjedhje’ në territoret e pushtuara përkohësisht të Ukrainës dhe as rezultatet e tyre”, thuhet në deklaratë.
Ata që janë të përfshirë në organizimin e votimeve ose që janë kandiduar në territoret e pushtuara ukrainase, së bashku me individët përgjegjës për minimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme brenda Rusisë, do të sanksionohen, shtoi ajo.
Blloku akuzoi gjithashtu autoritetet ruse për përjashtimin e forcave opozitare, keqpërdorimin e burimeve administrative dhe gjyqësore dhe kufizimin e aksesit në informacion të pavarur.
Ai tha se përjashtimi i kandidatëve nga lista federale e partisë Yabloko kufizoi më tej zgjedhjet e votuesve. BE-ja e përshkroi Yablokon si një nga forcat e fundit opozitare të mbetura të Rusisë dhe partinë e saj të vetme me një platformë kundër luftës.
Blloku me 27 anëtarë kritikoi Moskën për mosftimin e vëzhguesve nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.
Ajo i kërkoi Rusisë të pranonte një “armëpushim të plotë, të menjëhershëm dhe pa kushte” në luftën me Ukrainën dhe të tërhiqte të gjitha forcat dhe pajisjet e saj ushtarake nga territori ukrainas.
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