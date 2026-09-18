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18 Sht 2026
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Serbia

BE-ja u bën thirrje të gjithë aktorëve në Kosovë dhe rajon për përmbajtje pas vendimeve të Hagës

Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Kristijan Vigand, deklaroi në Bruksel se BE-ja mori në dijeni vendimet e shkallës së parë ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit, duke theksuar se drejtësia duhet të shkojë rrugën e vet, pa ndërhyrje.

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Selia e Komisionit Evropian në Bruksel. Foto: Wikimedia

Bashkimi Evropian u bëri thirrje të gjithë aktorëve, në Kosovë dhe në rajon, për përmbajtje pas vendimeve të shkallës së parë të Dhomave të Specializuara të Kosovës ndaj ish-drejtuesve të UÇK-së. Deklaratën e bëri sot në Bruksel zëdhënësi i Komisionit Evropian, Kristijan Vigand, në konferencën e rregullt për shtyp.

Sipas Vigandit, BE-ja mori në dijeni vendimet e shkallës së parë për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin, të cilat, theksoi ai, u morën në një proces të drejtë dhe të paanshëm gjyqësor, të bazuar në përgjegjësinë penale individuale. Të dënuarit, shtoi ai, kanë të drejtë ankimi në procedurë të veçantë.

“Dhomat e Specializuara dhe prokuroritë e Kosovës duhet ta zbatojnë mandatin e tyre pa ndërhyrje. Drejtësia duhet të shkojë rrugën e vet, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për viktimat”, tha Vigand. Ai shtoi se autoritetet në Kosovë kanë përgjegjësinë të garantojnë sigurinë e të gjithë qytetarëve dhe komuniteteve në territorin e Kosovës.

Zëdhënësi kujtoi mbështetjen afatgjatë të BE-së për Dhomat e Specializuara, institucion i ngritur në kuadër të sistemit juridik të Kosovës me vendim të Kuvendit të Kosovës. Puna e këtij institucioni, tha ai, është e rëndësishme për të siguruar llogaridhënie dhe drejtësi për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet e Kosovës, çka kontribuon në pajtim.

Qëndrimin e BE-së e përsëriti edhe zëdhënësi i KE-së, Gijom Mersie, i cili kujtoi deklaratën e komisioneres për zgjerim, Marta Kos, se vendimet e gjykatës duhen respektuar dhe se bëhet fjalë për vendime të shkallës së parë për përgjegjësi individuale, për të cilat të dënuarit kanë të drejtë ankimi. Mersie u tha aktorëve në rajon se vetëm “përmes pajtimit mund t’i kapërcejnë ndarjet dhe ta përqafojnë të ardhmen e përbashkët brenda BE-së”.

Burimi: Danas

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