BE: Temu shkel detyrimet për ndalimin e produkteve të paligjshme, kontrollet dhe sanksionet janë të pamjaftueshme
Komisioni Evropian njoftoi të martën se, sipas gjetjeve paraprake, gjiganti kinez i tregtisë online Temu ka shkelur detyrimet për të marrë masa kundër shitjes së produkteve të paligjshme në platformën e tij, siç njofton Reuters. Sipas Komisionit, masat lehtësuese të Temu-t përfshijnë kontrolle joefektive për përputhshmërinë e produkteve, një sistem të dobët të moderimit të përmbajtjes dhe një sistem sanksionesh që nuk funksionon.
Gjetjet janë pjesë e hetimit më të gjerë që ekzekutivi i BE-së hapi ndaj Temu-t në tetor 2024 në bazë të Aktit për Shërbimet Digjitale (DSA), i cili detyron platformat e mëdha të bëjnë më shumë për të mbrojtur konsumatorët online. Hetuesit evropianë gjetën në tregun e Temu-t produkte të paligjshme edhe në kategori me rrezik të lartë, si lodrat, pajisjet elektronike dhe kozmetika, ku defektet mund të shkaktojnë lëndime ose pasoja edhe më të rënda, raporton Rapporteur. Sipas Komisionit, platforma nuk i jep përparësi produkteve me rrezik të lartë për kontrolle fizike dhe sistemi i saj i moderimit merret kryesisht me informacionin e listimit dhe me kushtet e vetë platformës, jo me sigurinë e produktit; numri i moderatorëve njerëzorë nuk është rritur, ndonëse listimet janë shtuar, dhe tregtarët problematikë mund të kryejnë shumë shkelje të rënda përpara se të pezullohen.
“Gjetjet paraprake kundër Temu-t shënojnë një hap tjetër drejt bërjes së botës online më të sigurt”, deklaroi komisionerja evropiane për teknologjinë, Henna Virkkunen, siç raporton Dow Jones Newswires. Një zëdhënës i Temu-t tha se kompania nuk pajtohet me vlerësimin e Komisionit dhe se do t’u përgjigjet gjetjeve; Temu ka tani mundësinë të paraqesë qëndrimin e tij përpara se hetimi të mbyllet.
Rasti i së martës është i ndryshëm nga gjoba prej 200 milionë eurosh që Komisioni i vendosi Temu-t në maj për vlerësime të pamjaftueshme të rrezikut, sqaroi një zyrtar i Komisionit. Nëse shkelja e re konfirmohet, Brukseli mund ta gjobisë kompaninë, pjesë e grupit PDD Holdings, deri në 6 për qind të xhiros së saj globale vjetore. Komisioni ka gjobitur më parë edhe AliExpress-in e Alibaba-s me 550 milionë euro në korrik për çështje të sigurisë së produkteve dhe ka nisur në shkurt një hetim ndaj Shein-it.
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