BERZh e rrit parashikimin për rritjen ekonomike të Maqedonisë së Veriut në 3,3% për vitin 2026
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) pret që ekonomia e Maqedonisë së Veriut të rritet me 3,3% në vitin 2026, sipas raportit të fundit të institucionit financiar, të raportuar nga SeeNews më 24 shtator 2026. Vlerësimi i ri përfaqëson një rishikim lart me 0,3 pikë përqindjeje krahasuar me parashikimin e qershorit.
Rishikimi është pjesë e raportit të shtatorit të Perspektivave Ekonomike Rajonale të BERZh-it, të titulluar “Running Dry”, i publikuar sot, më 24 shtator 2026, sipas Trade Finance Global.
Në nivel rajonal, pamja është më e zymtë: BERZh ka shkurtuar parashikimin e rritjes për rajonet e saj në tërësi në 2,5% për vitin 2026 — 0,6 pikë përqindjeje më pak se në qershor — duke përmendur kufizimet në energji, ujë dhe financim, si dhe ndërprerjet e furnizimit me naftë dhe gaz rreth Ngushticës së Hormuzit.
Azia Qendrore mbetet rajoni me rritjen më të shpejtë, me 5,8% në vitin 2026, thuhet në raport. Nga ana tjetër, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Moldavia pritet të përballen me rritjet më të mëdha të faturave të importit, kryesisht për shkak të varësisë së tyre nga produktet energjetike të Lindjes së Mesme.
Parashikimi i ri vjen pas atij të Bankës Botërore, e cila në janar të vitit 2026 parashikoi rritje ekonomike prej 3% për Maqedoninë e Veriut në vitin 2026 dhe 3,2% në vitin 2027.
Burimi: SeeNews
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