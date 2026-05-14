Besimtarët kremtojnë festën e Sh’Llezhdrit
Besimtarë të shumtë u bënë bashkë në festën e Sh’Llezhdrit në kishën me të njëjtin emër në fshatin Pruell të Lezhës.
Kjo traditë u rikthye pas restaurimit të këtij objekti kulti.
Besimtarë katolikë të ardhur nga zona të ndryshme morën pjesë në ritet e kësaj feste ndërsa e konsiderojnë një moment të rëndësishëm shpirtëror.
Kremtimi në këtë objekt kulti 600 vjeçar jep edhe mesazhin e bashkimit.
Në kishën e restauruar u përurua edhe një memorial me figurën e Jezu Krishtit dhe emrat e personave të varrosur dikur në këtë zonë, varre që sot nuk ekzistojnë më.
