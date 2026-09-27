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Konflikti SHBA - Iran

Bessent: Kina e ka “reduktuar ndjeshëm” mbështetjen për Iranin — SHBA-ja dërgon të dërguar për ta izoluar ekonomikisht Teheranin

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Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent

Uashingtoni ka ashpërsuar presionin ekonomik ndaj Teheranit: Shtetet e Bashkuara kanë dërguar ekipe të posaçme në vende të ndryshme për t’i shtyrë ato të izolojnë ekonomikisht Iranin, ndërkohë që sekretari i Thesarit Scott Bessent thotë se Kina e ka “reduktuar ndjeshëm” ndihmën e saj për regjimin iranian, siç raporton Al Jazeera.

“Jam i bindur, duke pasur parasysh që kanë mbetur vetëm edhe 15 milionë fuçi nafte iraniane në ujëra, se Irani së shpejti do të mbetet pa para për aktivitetet e tij terroriste”, u tha Bessent gazetarëve. “Ndoshta brenda dy javëve të ardhshme, ndoshta do të kryejnë dërgesat e fundit të naftës drejt Kinës”, shtoi ai. Sipas Bessent, Teherani propozoi një marrëveshje paqeje me Uashingtonin pikërisht sepse “po e ndien presionin”.

Përgjigjja e Iranit nuk vonoi. Zëvendësministri i Jashtëm iranian Kazem Gharibabadi e hodhi poshtë nismën amerikane në një postim në X, duke e akuzuar Bessent se flet sikur bota të ishte “pronë” e Uashingtonit. “Qeveritë e pavarura i përcaktojnë marrëdhëniet e tyre me Iranin mbi bazën e interesave dhe përparësive të veta, jo mbi vullnetin e të tjerëve”, shkroi Gharibabadi. “Epoka e imponimit të vullnetit përmes kërcënimeve dhe sanksioneve po merr fund”, shtoi ai.

Fushata e presionit amerikan ekonomik vjen në një kohë kur SHBA-ja mban një bllokadë ekonomike dhe detare ndaj Iranit, duke synuar të ndalojë sulmet iraniane ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit — një nga rrugët më kritike të energjisë në botë.

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