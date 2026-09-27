Trump: Pres më shumë bisedime me Iranin këtë javë — edhe pse hodha poshtë propozimin për armëpushim
Presidenti Donald Trump tha se pret që negociatorët amerikanë të vazhdojnë bisedimet me Iranin këtë javë, vetëm një ditë pasi hodhi poshtë propozimin iranian për armëpushim që do të kishte rihapur Ngushticën kritike të Hormuzit, siç raporton USA Today.
Lajmin e ndau me Axios-in në një intervistë telefonike të dielën, pasi më parë kishte deklaruar se Irani po “vdes” dhe se iranianët “e tejkaluan lojën e tyre” duke mbyllur ngushticën, sepse “nuk kanë më para që hyjnë”. “Pres më shumë bisedime me Iranin (këtë javë). Ata duan një marrëveshje, por nuk është marrëveshja që dua unë. Është ajo që mund ta kishim arritur ndoshta një vit më parë. E tejkaluan lojën e tyre”, tha Trump.
Kur u pyet nëse ka marrë në konsideratë rifillimin e sulmeve ndaj Iranit, presidenti nuk u zotua për asgjë konkrete, por u përgjigj: “Po e mendoj gjithmonë”. Më herët, Wall Street Journal kishte raportuar se më 25 shtator Trump kishte refuzuar një propozim që përfshinte hapjen e Hormuzit, rifillimin e bisedimeve bërthamore dhe heqjen e bllokadës amerikane të porteve iraniane, pasi është privatisht skeptik se Irani do t’i përmbushë kërkesat e tij.
Reagimi i presidentit vjen vetëm pak javë para zgjedhjeve afatmesme të nëntorit, ku çmimet e larta të karburantit të shkaktuara nga lufta me Iranin janë një nga temat kryesore për amerikanët, siç tregojnë sondazhet. Trump tha se ushtria amerikane po lehtëson lëvizjen e naftës nga Ngushtica e Hormuzit dhe i tha Axios-it se “më shumë se 20 milionë fuçi” janë kaluar përmes ngushticës që nga fillimi i luftës në shkurt.
Javën e kaluar, Trump tha se SHBA-ja dhe Irani patën “një takim shumë të mirë” në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së — por në fjalimin e tij përballë delegatëve ai kërcënoi me asgjësimin e Iranit, dhe më pas shkroi në rrjetet sociale se Irani “NUK MUND TË KETË ARMË BËRTHAMORE!!!”
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