Trump për arrestimin pranë bazës RAF Fairford: “Të dyshuarit ishin nën vëzhgim” — ish-shefi i antiterrorizmit britanik e kundërshton
Presidenti Donald Trump ka folur për arrestimin e pesë burrave pranë bazës ajrore RAF Fairford në Britani — bazës kryesore të përparme të aviacionit amerikan në luftën kundër Iranit. “Ata po kërkonin t’i bënin dëme të mëdha fortesës sonë dhe bashkëpunimi me britanikët funksionoi shkëlqyeshëm”, u tha Trump gazetarëve, duke shtuar se të dyshuarit kishin qenë “nën vëzhgim”, gjë që, siç raporton Al Jazeera, tregon për një lloj survejimi të përbashkët strategjik kundër vetë bazës.
Mirëpo versioni i Trump-it u vu menjëherë në dyshim nga ish-shefi i policisë britanike kundër terrorizmit, Neil Phillips, i cili i tha Al Jazeera-s se është shumë herët për të thënë nëse komploti i dyshuar drejtohej nga Irani, apo ishte thjesht “një akt i frymëzuar”. Phillips e quajti “shqetësim të madh” faktin që të dyshuarit kishin arritur kaq larg, duke e përshkruar si një “komplot shumë të mirë-koordinuar”. Ai gjithashtu vuri në dyshim pretendimin e Trump se të dyshuarit kishin qenë nën vëzhgim para arrestimit: sipas tij, ishte një qytetar që pa “tre furgonët duke vepruar në mënyrë të dyshimtë” dhe lajmëroi policinë.
Arrestimi pranë RAF Fairford ngre pyetjen nëse ky është i pari i një serie tentativash për të sulmuar objektet amerikane në Britani, në mes të përshkallëzimit të luftës midis SHBA-së dhe Iranit.
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