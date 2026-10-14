Bienalja e Karaçit anulon edicionin e pestë për shkak të «kushteve të luftës» në rajon
Edicioni i planifikuar për 16–31 janar 2027, që do të shënonte dhjetëvjetorin e bienales pakistaneze, u anulua pa u konsultuar kuratorja Noor Ahmed, pas 13 muajsh përgatitjesh me mbi 100 artistë.
Bienalja e Karaçit në Pakistan ka anuluar edicionin e saj të pestë, i cili ishte planifikuar të mbahej nga 16 deri më 31 janar 2027, siç njofton Hyperallergic. Në deklaratën e publikuar në Instagram të premten, më 9 tetor, fondacioni organizator Karachi Biennale Trust përmendi kufizimet logjistike dhe pasiguritë e krijuara nga «kushtet e luftës që mbizotërojnë në rajon», pa sqaruar se për cilat rrethana konkrete bëhej fjalë.
Edicioni i anuluar do të ishte një përvjetor i rëndësishëm për skenën e artit bashkëkohor pakistanez: me temën «Kal», që në urdu do të thotë njëkohësisht «dje» dhe «nesër», bienalja do të festonte dhjetë vjet nga edicioni i parë i vitit 2017. Karaçi, qyteti më i madh i Pakistanit dhe kryeqyteti i provincës Sindh, do të priste artistë nga e gjithë bota në hapësira publike, parqe dhe institucione të qytetit, me hyrje falas për publikun.
Sipas Hyperallergic, vendimi është marrë pa u konsultuar kuratorja e edicionit, Noor Ahmed, siç raporton edhe imprinti kulturor Images i gazetës pakistaneze Dawn. Ahmed ka deklaruar se artistët dhe partnerët e kanë kontaktuar të zhgënjyer nga mënyra se si po trajtohen komunikimet dhe angazhimet ndaj tyre.
Kuratorja kishte punuar për 13 muaj rresht në përgatitjen e edicionit, duke angazhuar mbi 100 artistë dhe praktika artistike dhe duke rekrutuar tre bashkëkuratorë për seksione të veçanta të ekspozitës. Anulimi i papritur lë kështu në pikëpyetje muaj të tërë pune kuratoriale dhe pjesëmarrjen e dhjetëra artistëve ndërkombëtarë, ndërkohë që ende nuk është njoftuar asnjë datë alternative apo plan për shtyrjen e ngjarjes.
Karachi Biennale Trust, organizatori i ngjarjes, nuk i është përgjigjur ende kërkesës për koment të Hyperallergic. Bienalja e Karaçit, e themeluar në vitin 2016 si platformë jofitimprurëse, e ka kthyer qytetin në një muze të përkohshëm në edicionet e mëparshme, dhe anulimi i edicionit të pestë shënon një goditje të rëndë për shkëmbimin kulturor në rajon.
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