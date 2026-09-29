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Teater

«Bill Pay the Musical»: Billy Porter, Billy Zane dhe Jessica Vosk në muzikalin industrial për një natë në Broadway

Një natë e vetme në Broadhurst Theatre për muzikalin origjinal të kompanisë Ramp — libër nga Kevin Zak, muzikë dhe tekste nga Jason Michael Snow

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Billy Porter — foto: PhilipRomano / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Broadway ka parë këtë fundjavë një nga produksionet më të pazakonta të vitit: siç njofton Playbill, platforma online e pagesave të faturave Ramp vuri në skenën e Broadhurst Theatre muzikalin origjinal «Bill Pay The Musical», për një natë të vetme më 25 shtator.

Në krye të kastit qëndronin fituesi i Tony-t Billy Porter («Kinky Boots»), ylli i filmit «Titanic» Billy Zane dhe Jessica Vosk («Beaches», «Wicked»). Përkrah tyre luanin Rema Webb në rolin e Rampa-s, si dhe një ansambël me Karli Dinardo, Katie Griffith, Indya Lincicome, Drew Minard, Shannon Mullen, Cole Newburg, Will Porter dhe Brandon Stonestreet; kastingun e firmosi Patrick Goodwin.

Sipas Playbill-it, shfaqja solli muzikë origjinale, shaka dhe referenca lozonjare për produktin e pagesave të kompanisë, të punuara në stilin e muzikaleve industriale të mesit të shekullit XX — tradita e spektakleve korporative amerikane që dikur shkruheshin posaçërisht për konventa biznesi.

Muzikali mban librin e Kevin Zak-ut («Ginger Twinsies») dhe muzikën e tekstet e Jason Michael Snow-it («The Book of Mormon»). Regjia është e Keaton Wooden, koreografia e Antoinette DiPietropolo-s, drejtimi muzikor i Adam Laird-it, ndërsa supervizioni muzikor, orkestrimet dhe aranzhimet mbajnë firmën e Ben Cohn-it. Skenografia është e Paul Tate de Poo III, kostumet e Andrea Hood-it, ndriçimi i Karen Spahn-it, zëri i Sun Hee «Sunny» Kil-it, dhe paruket, flokët e grimi i J. Jared Janas dhe Dotty Petersen.

«Bill Pay The Musical» është, sipas kompanisë, shtytja më e fundit komike e marketingut të Ramp-it, pas fushatave virale «Brian’s Office», «Funeral for the Penny» dhe «Brian’s Hair».

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