Bisedimet SHBA–Iran përfundojnë pa marrëveshje, Vance largohet nga Pakistani
Zëvendëspresidenti i Shteteve të Bashkuara, JD Vance, u largua nga Pakistani pas përfundimit të bisedimeve intensive me përfaqësuesit e Iranit, të cilat nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje konkrete. Delegacioni amerikan u nis nga Islamabad drejt Uashingtonit, ndërsa vetë Vance u pa duke përshëndetur nga shkallët e avionit “Air Force 2” para nisjes.
Pas një serie takimesh maratonë, Vance deklaroi se nuk u arrit asnjë marrëveshje, duke theksuar se pala iraniane nuk pranoi të angazhohej për të hequr dorë nga synimi për zhvillimin e armëve bërthamore. Ky mbetet një nga pikat më të ndjeshme dhe më të debatueshme në raportet mes dy vendeve.
Sipas burimeve zyrtare, diskutimet përfshinë çështje kyçe si programi bërthamor i Teheranit dhe siguria në Ngushticën e Hormuzit, një korridor strategjik për tregtinë globale të energjisë. Megjithatë, dallimet e thella mes palëve bënë që negociatat të mbyllen pa rezultat konkret.
Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Iranit konfirmoi përfundimin e bisedimeve, duke deklaruar se kishte hyrë në negociata me një qëndrim të hapur, por akuzoi SHBA-në për kërkesa të tepruara dhe të paligjshme. Teherani theksoi se çdo marrëveshje duhet të respektojë “të drejtat dhe interesat legjitime” të Iranit.
Ndërkohë, Presidenti amerikan Donald Trump reagoi duke deklaruar se për të “nuk bën ndonjë ndryshim” nëse arrihet apo jo një marrëveshje, por paralajmëroi pasoja për vende të treta që mund të mbështesin Iranin. Ai veçoi Kinën, pas raportimeve se Pekini mund të furnizojë Teheranin me sisteme të reja të mbrojtjes ajrore, sipas inteligjencës amerikane.
Mbyllja pa sukses e këtyre bisedimeve tregon vështirësitë e vazhdueshme në përpjekjet diplomatike për të adresuar programin bërthamor iranian dhe tensionet në rajon, duke lënë të hapur mundësinë për zhvillime të mëtejshme në javët në vijim.
