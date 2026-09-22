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Bota

Bitcoin arrin nivelin më të lartë në 8 muaj, kalon 85 mijë dollarë

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Bitcoin është ngritur mbi 85 mijë dollarë, duke arritur nivelin më të lartë në 8 muaj.

Kriptomonedha më e madhe tregtohej të hënën rreth 85 mijë e 700 dollarë. Gjatë ditës, çmimi preku mbi 86 mijë dollarë.

Rritja ditore ishte mbi 5 për qind, ndërsa Bitcoin ka fituar mbi 30 për qind që nga 19 gushti.

Sipas The Wall Street Journal, rritja u mbështet nga hyrjet e kapitalit në fondet Bitcoin ETF. Ndikim patën edhe zhvillimet rregullatore në Shtetet e Bashkuara.

Tregut i dha shtysë edhe mbyllja e pozicioneve të investitorëve që kishin parashikuar rënie të çmimit. Kompania Strategy njoftoi blerjen e 950 Bitcoin-ëve për rreth 75.7 milionë dollarë. Pas kësaj blerjeje, ajo zotëron rreth 846 mijë Bitcoin, raporton Barron’s.

Edhe aksionet e kompanive të lidhura me kriptovalutat shënuan rritje. Coinbase dhe Robinhood u ngritën me mbi 5 për qind para hapjes së tregut.

Megjithatë, Bitcoin mbetet nën nivelin prej mbi 97 mijë dollarësh, të regjistruar në janar të këtij viti.

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