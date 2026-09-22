Bitcoin arrin nivelin më të lartë në 8 muaj, kalon 85 mijë dollarë
Bitcoin është ngritur mbi 85 mijë dollarë, duke arritur nivelin më të lartë në 8 muaj.
Kriptomonedha më e madhe tregtohej të hënën rreth 85 mijë e 700 dollarë. Gjatë ditës, çmimi preku mbi 86 mijë dollarë.
Rritja ditore ishte mbi 5 për qind, ndërsa Bitcoin ka fituar mbi 30 për qind që nga 19 gushti.
Sipas The Wall Street Journal, rritja u mbështet nga hyrjet e kapitalit në fondet Bitcoin ETF. Ndikim patën edhe zhvillimet rregullatore në Shtetet e Bashkuara.
Tregut i dha shtysë edhe mbyllja e pozicioneve të investitorëve që kishin parashikuar rënie të çmimit. Kompania Strategy njoftoi blerjen e 950 Bitcoin-ëve për rreth 75.7 milionë dollarë. Pas kësaj blerjeje, ajo zotëron rreth 846 mijë Bitcoin, raporton Barron’s.
Edhe aksionet e kompanive të lidhura me kriptovalutat shënuan rritje. Coinbase dhe Robinhood u ngritën me mbi 5 për qind para hapjes së tregut.
Megjithatë, Bitcoin mbetet nën nivelin prej mbi 97 mijë dollarësh, të regjistruar në janar të këtij viti.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.