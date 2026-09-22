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Bota

Bllokohet tubacioni i naftës në Libi, goditje e re për tregun energjetik

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Një grup burrash të armatosur mbyllën një valvul në një tubacion nafte që lidh fushën Ash Sharara të Libisë me portin në Zawiya, duke shkaktuar një ulje të ndjeshme të prodhimit, njoftoi të hënën në mbrëmje, Kompania Kombëtare e Naftës Libiane (NOC).

Nëse bllokada e tubacionit vazhdon, kompania paralajmëroi se mund të “detyrohet të deklarojë forcë madhore”, duke shkelur kështu detyrimet e saj kontraktuale.

Mbyllja e valvulës “shkakton një akumulim presioni në tubacionin e transportit të naftës bruto” dhe si pasojë “ zvogëlon prodhimin në fushë ” , shpjegoi Sharara.

Mbyllja e vazhdueshme e valvulës do të rezultonte në “pezullimin e operacioneve të prodhimit, transportit dhe eksportit” nga kjo fushë dhe “do të dëmtonte drejtpërdrejt ekonominë kombëtare” pasi do të “zvogëlonte të ardhurat shtetërore”, veçanërisht në sfondin e “rritjes së çmimeve globale të naftës”, vazhdoi EEP.

Sipas menaxhmentit të kompanisë, rafineria në Zawiya, 45 kilometra në perëndim të kryeqytetit libian Tripoli, është gjithashtu në rrezik të pezullojë aktivitetin e saj , gjë që “do të çonte në një rritje të kostove” pasi do të rriste nevojën për “importe karburanti nga jashtë”.

Problemet në prodhimin e naftës po shfaqen vazhdimisht në Libi, ku grupet e armatosura ose lëvizjet protestuese shpesh bllokojnë fushat e naftës së papërpunuar, tubacionet e naftës ose terminalet në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e tyre të ndryshme.

Vendi me rezervat më të mëdha të provuara të naftës në Afrikë u zhyt në kaos pas kryengritjes që çoi në përmbysjen dhe vdekjen e Muamar Gadafit në vitin 2011.

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