Bloomberg: Rusia rrit rekrutimin e mercenarëve në Afrikë për të kompensuar humbjet e mëdha në Ukrainë
Rusia po e shton ndjeshëm rekrutimin e mercenarëve në vendet afrikane, për të kompensuar humbjet e mëdha dhe mungesën e njerëzve për mobilizim në luftën kundër Ukrainës, siç njofton Ukrinform duke iu referuar Bloomberg-ut, i cili citon një prezantim të marrë nga persona të njohur me punën e inteligjencës ukrainase.
Sipas prezantimit, Moska është përqendruar te vende me tregues të ulët demokratikë, liri të kufizuar të shtypit dhe sistem të dobët gjyqësor. Mes vendeve ku rekrutimi është rritur janë Zimbabveja, Burundi dhe Sierra Leone.
Shifrat janë tronditëse: nga 1 janari deri më 30 shtator, Rusia rekrutoi 699 burra nga Burundi — kundrejt vetëm 30 gjatë gjithë vitit 2025 — dhe 530 qytetarë të Zimbabvesë, kundrejt 65 më parë. Rritje e ndjeshme e të rekrutuarve është shënuar edhe në Republikën Demokratike të Kongos, Sierra Leone, Sudan dhe Kamerun.
Sipas Bloomberg-ut, Moska e ndërmori këtë hap pasi Kenia dhe Afrika e Jugut morën masa për të penguar burrat të largoheshin për të luftuar në luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Vetë programi i rekrutimit, sipas prezantimit, synon “kompensimin e humbjeve të mëdha dhe të mungesës së njerëzve për mobilizim”.
Rusia nuk e ka pranuar kurrë publikisht se përfshin të huaj në luftime kundër Ukrainës; Kremlini ka deklaruar se vendi ka fuqi të mjaftueshme njerëzore, dhe muajin e kaluar presidenti Vladimir Putin hodhi poshtë sugjerimet se do të shpallte një valë të re mobilizimi.
Ndërkohë, në një sërë vendesh afrikane po rritet shqetësimi për përpjekjet ruse të rekrutimit: për shkak të varfërisë relative, njerëzit joshen më lehtë — shpesh me premtime të rreme për punë civile, për shembull në shërbimin ushqimor apo transport — si dhe me pagesa të mëdha njëherëshe në nënshkrimin e kontratës, paga të larta dhe mundësinë e marrjes së shtetësisë ruse.
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