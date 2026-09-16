Blue Jackets të bindur se do ta nënshkruajnë Adam Fantillin
Adam Fantilli nuk do të jetë prezent kur Columbus Blue Jackets hapin kampin stërvitor të enjten, pasi 21-vjeçari nuk mori pjesë në kontrollin mjekësor të ekipit. Ai ishte planifikuar të qëndronte në qendër të vijës së parë me Kent Johnson dhe Kirill Marchenko, por mungesa e tij konfirmoi se palët ende nuk kanë arritur marrëveshjen e re kontraktuale.
Siç raporton nhl, menaxheri i përgjithshëm Don Waddell tha se bisedimet me Fantillin dhe agjentin e tij, Pat Brisson, kanë qenë miqësore dhe se palët vazhdojnë të diskutojnë. Waddell pranoi se ekziston një diferencë mes vlerës që organizata i vendos lojtarit dhe pritshmërive të lojtarit/agentit, por shprehu besimin se një zgjidhje do të gjendet së shpejti dhe se punojnë për të avancuar negociatat në orët e ardhshme.
Fantilli realizoi karierren e tij më të mirë në NHL sezonin e fundit, me 59 pikë (24 gola, 35 asistime) në 82 ndeshje, dhe në total ka 140 pikë (67 gola, 73 asistime) në 213 ndeshje rregulltare. Waddell tha se oferta e kushtëzuar që mori Leo Carlsson nga Philadelphia ndryshoi tregun për lojtarët e rinj, pasi Carlsson u lidh me Anaheim Ducks me një kontratë pesëvjeçare vlerë 90 milionë dollarë, çështje që ka ndikuar në pritshmëritë për termat dhe vlerën e kontratave të reja.
Trajneri Rick Bowness vuri në dukje se çdokohë mungesa në fillim të kampit është shqetësuese për shkak të kalendarit të shkurtuar, me katër ndeshje përgatitore këtë sezon dhe një rritje të numrit të ndeshjeve të rregullta, por tha se pati një bisedë të mirë me Fantillin dhe se e konsideron lojtarin të përgatitur kur ai të bashkohet. Bowness dhe stafi e dinë se ana tregtare mbetet jashtë kompetencave të tyre, por besojnë në profesionalizmin dhe gatishmërinë e lojtarit.
Sipas nhl, Waddell mbetet optimist se palët do të arrijnë një marrëveshje së shpejti, dhe klubi shpreson ta mbyllë negociatën përpara se të humbasë më shumë kohë trajnuese me skuadrën.
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