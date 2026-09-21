Bojkoti i avokatëve, GJKKO nis aplikimin e gjobave
GJKKO ka nisur aplikimin e gjobave ndaj avokatëve që po ndjekin bojkotin e vendosur nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë.
Në procesin gjyqësor ndaj Lulzim Berishës, Emiljano Shullazit dhe të pandehurve të tjerë, për vrasjet e vitit 2005 të Vajdin Lamës dhe Klodian Saliut, SPAK pritej të lexonte pretencën.
Megjithatë, avokatët mbrojtës të të pandehurve qëndruan në sallën e gjyqit, në pjesën e rezervuar për publikun, në respektim të vendimit të Dhomës Kombëtare të Avokatisë për bojkot pa afat.
Bojkoti lidhet me rregulloren e re të GJKKO-së, të cilën avokatët e kundërshtojnë, duke e cilësuar si antikushtetuese dhe penguese për ushtrimin e profesionit.
Për shkak të qëndrimit të avokatëve jashtë vendit të tyre në proces, trupa gjykuese, e drejtuar nga gjyqtarja Flora Hajredinaj, ka vendosur gjobitjen e më shumë se 10 avokatëve, të zgjedhur dhe të caktuar kryesisht.
Secili prej tyre është gjobitur me 50 mijë lekë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.