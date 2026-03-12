Bombat depërtuese për bunkerë ngarkohen në avionët amerikanë
Përdorimi i bazës ajrore RAF Fairford nga forcat amerikane nxjerr në pah rolin gjithnjë e më aktiv të Mbretërisë së Bashkuar në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit.
Tre bombardues amerikanë B-1B Lancer kanë zbritur në bazën ajrore RAF Fairford në Mbretërinë e Bashkuar, pas asaj që besohet të jetë misioni i parë amerikan i sulmit ndaj Iranit i nisur nga një bazë britanike gjatë luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Ekipi i Al Jazeera pa avionët duke u kthyer në bazë, ndërsa ekipet në tokë transportonin në pistë rezerva të reja bombash depërtuese për bunkerë, të pajisura me sisteme drejtimi JDAM (Joint Direct Attack Munition).
Që kur SHBA dhe Izraeli sulmuan për herë të parë Iranin më 28 shkurt, ushtria britanike është bashkuar në operacione për të kapur dhe neutralizuar dronët dhe raketat iraniane që synonin hakmarrje në të gjithë Lindjen e Mesme, ndërsa ka dislokuar gjithashtu mjete shtesë ushtarake në Mesdheun lindor.
Në fillim të luftës, kryeministri britanik Keir Starmer kishte deklaruar se kishte refuzuar kërkesën e SHBA për të përdorur bazat britanike për sulme ndaj Iranit.
Por më 1 mars, Starmer ndryshoi qëndrim, duke deklaruar se qeveria britanike kishte miratuar kërkesën amerikane për të përdorur bazat britanike për një “qëllim mbrojtës”, përkatësisht për të shkatërruar raketat iraniane “në burim”, pasi një dron goditi një bazë ushtarake britanike në Qipro.
Megjithatë, operacionet më të fundit në RAF Fairford sinjalizojnë një ndryshim në llojin e municioneve të përdorura në fushatën bombarduese amerikane dhe theksojnë rolin gjithnjë e më aktiv të objekteve britanike në operacionet strategjike të bombardimeve të SHBA.
Personeli i tokës ngarkon municione në një bombardues B-1 të Forcave Ajrore të SHBA në RAF Fairford, në Mbretërinë e Bashkuar.
Bombarduesi B-1B Lancer është një avion strategjik me rreze të gjatë veprimi, i aftë të mbajë ngarkesa të mëdha konvencionale.
Bombat depërtuese për bunkerë që po përgatiteshin në RAF Fairford ishin pajisur me kite JDAM, sisteme drejtimi që i shndërrojnë bombat pa drejtim – si Mk-82 (500 paund), Mk-83 (1,000 paund) dhe Mk-84 (2,000 paund) – në armë me drejtim të saktë, duke shtuar një njësi bishti me GPS dhe navigim inercial, së bashku me krahë kontrolli.
Këto kite mund të vendosen edhe në bomba depërtuese si BLU-109, të cilat Izraeli i ka përdorur në luftën në Gaza, duke i lejuar avionët të godasin objektiva të fortifikuar ose nëntokësorë.
Pasi pajiset me këtë sistem, bomba mund të programohet me koordinatat e objektivit dhe të drejtohet drejt tij, megjithëse zakonisht duhet të lëshohet më afër objektivit sesa raketat me rreze të gjatë.
Shumica e publikut britanik kundër luftës
Anëtarët e Komitetit të Përzgjedhur për Mbrojtjen në Dhomën e Komunëve janë informuar mbi përdorimin e bazave britanike. Zyrtarët e qeverisë kanë folur vazhdimisht për një qasje “mbrojtëse”.
Të hënën, sekretari britanik i Mbrojtjes John Healey deklaroi se forcat britanike kanë “kryer operacione ushtarake mbrojtëse që nga dita e parë” e luftës kundër Iranit.
Ndërkohë, sondazhet tregojnë se shumica e publikut britanik e kundërshton luftën.
Në një sondazh të kryer nga YouGov dhe publikuar të hënën, vetëm 10 për qind e të anketuarve britanikë thanë se e mbështesin fuqimisht veprimin ushtarak të ndërmarrë nga SHBA kundër Iranit, ndërsa 37 për qind deklaruan se e kundërshtojnë fuqimisht atë.
Në një sondazh tjetër të YouGov, publikuar të mërkurën, 61 për qind e të anketuarve thanë se mendojnë se arsyet për sulmet amerikane ndaj Iranit mbeten të paqarta.
