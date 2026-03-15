15 Mar 2026
Bordi i Arsimit i Miçiganit hedh poshtë rezolutën për ndërprerjen e mësimeve për identitetin gjinor në shkolla

· 3 min lexim
Lansing, kryeqyteti i shtetit të Michigan

Një rezolutë e udhëhequr nga republikanët për të ndaluar mësimin mbi identitetin gjinor dhe për të kërkuar që prindërit të informohen për çështjet që lidhen me tranzicionin gjinor në shkollat publike të Michiganit u hodh poshtë të martën nga Bordi Shtetëror i Arsimit i Michiganit.

Anëtarja e bordit Nikki Snyder (R-Goodrich) propozoi që rezoluta të shtohej në axhendën e mbledhjes mujore të bordit për t’u votuar nga anëtarët. Ajo kërkoi që Departamenti Shtetëror i Arsimit të heqë udhëzimet e edukimit shëndetësor të hartuar në vitin 2025 dhe të zgjerojë listën e çështjeve për të cilat shkollat duhet të njoftojnë prindërit.

Snyder tha se udhëzimet aktuale të shtetit nuk përputhen me rregulloret federale apo me vendimet e gjykatave.

“Shkollat [në Michigan] nuk kanë një detyrim ligjor t’u tregojnë prindërve se një nxënës përdor një emër dhe përemër të ndryshëm nga emri i tij ligjor. Ky trajnim profesional bie ndesh me të drejtat kushtetuese federale të prindërve,” pretendoi Snyder gjatë mbledhjes së së martës.

Snyder përmendi gjithashtu urdhra ekzekutivë nga qeveria federale që e përcaktojnë seksin si “një klasifikim biologjik të pandryshueshëm”, dhe jo si një identitet që mund të ndryshohet.

Anëtari i bordit Tom McMillin (R-Oakland Township), i cili gjithashtu mbështeti rezolutën, përmendi një vendim të fundit të Gjykatës Supreme të SHBA-së në një çështje nga Kalifornia, Mirabelli kundër Bonta, që vendosi në favor të prindërve që argumentonin se kanë të drejtë të dinë nëse fëmija i tyre në shkollë thirret me një emër tjetër ose përdor përemra të ndryshëm nga ata që përdoren në shtëpi. Ai tha se udhëzimet aktuale të Departamentit të Arsimit të Michiganit për seksin dhe gjininë për nxënësit dhe mësuesit janë “antikushtetuese”.

Superintendenti shtetëror Glenn Maleyko theksoi se në Michigan shumë vendime i lihen në dorë distrikteve lokale dhe familjeve.

“Në Michigan ka kontroll lokal, mundësi për t’u tërhequr nga programet dhe aftësinë që prindërit të zgjedhin, ndërsa distriktet lokale të vendosin,” tha Maleyko.

Anëtarët e bordit që kundërshtuan rezolutën thanë se prindërit mund t’i përjashtojnë gjithmonë fëmijët e tyre nga orët e edukimit seksual.

Presidentja e bordit Pamela Pugh (D-Saginaw) tha se rezoluta përfaqësonte një çështje që bordi e ka diskutuar tashmë dhe se nuk do t’i shërbente interesit më të mirë të nxënësve.

“Shumë nga diskutimet që janë sjellë në këtë tryezë e politizojnë shkollën dhe përhapin konfuzion e dezinformim për politika që tashmë i kemi përcaktuar qartë në ligj,” tha Pugh.

“Përgjegjësia jonë është të sigurojmë mjedise mësimore të sigurta, mbështetëse dhe me respekt për të gjithë fëmijët,” shtoi ajo.

Aktualisht, tre distrikte shkollore në Michigan janë nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së për të përcaktuar nëse ato kërkojnë “mësim mbi orientimin seksual dhe ideologjinë gjinore në shkollat nga parashkollori deri në klasën e 12-të.”

