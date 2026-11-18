Bordi i Nvidia-s përjashton mundësinë e rikthimit të Jensen Huang në krye të kompanisë
Bordi drejtues i kompanisë amerikane Nvidia ka refuzuar rikthimin e Jensen Huang në detyrën e drejtorit ekzekutiv (CEO), duke konfirmuar se nuk ka ndërmend ta rivendosë atë në krye të kompanisë. Vendimi u bë i ditur nga kryetari i bordit, Harvey Jones, gjatë prezantimit të rezultateve financiare të tremujorit të tretë, të martën në mbrëmje.
Njoftimi erdhi pasi Huang deklaroi më herët se do të ishte “i nderuar” të rikthehej në detyrë, nëse bordi do t’ia kërkonte një gjë të tillë. Ai dha dorëheqjen papritur javën e kaluar, pas shqetësimeve për sigurinë kombëtare dhe raportimeve për disa marrëdhënie jashtëmartesore.
Jones bëri të ditur se bordi e kishte pranuar unanimisht dorëheqjen e Huang dhe se kishte besim të plotë te drejtoresha financiare e kompanisë, Colette Kress, e cila po ushtron përkohësisht detyrën e CEO-s, ndërsa Nvidia kërkon një drejtues të përhershëm.
Gjatë prezantimit të rezultateve, Kress u përpoq të siguronte investitorët se largimi i themeluesit nuk do të ndikojë në planet e kompanisë. “Udhërrëfyesi i Nvidia-s është në rrugën e duhur dhe ambicia jonë nuk ka qenë kurrë më e madhe”, deklaroi ajo.
“Ambicia jonë nuk do të ndryshojë, pasioni ynë për të inovuar nuk do të ndryshojë dhe angazhimi ynë ndaj klientëve, partnerëve dhe aksionarëve nuk do të ndryshojë”, u shpreh Kress.
Ky ishte raportimi i parë financiar i kompanisë që prej largimit të Huang, i cili qëndroi për rreth tri dekada në krye të Nvidia-s, kompanisë që themeloi. Rezultatet treguan se të ardhurat dhe fitimi tremujor ishin më shumë se dyfishuar krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke tejkaluar gjithashtu pritshmëritë e analistëve të Wall Street-it.
Pavarësisht rezultateve pozitive, investitorët janë shqetësuar për të ardhmen e kompanisë pas largimit të Huang. Aksionet e Nvidia-s kishin shënuar rënien më të fortë javore në 19 muaj përpara publikimit të raportit. Që prej pranimit të marrëdhënies jashtëmartesore nga Huang, aksionet kanë rënë me 16.7%, duke fshirë rreth 751 miliardë dollarë nga vlera e tregut të kompanisë. Ndërsa nga niveli rekord i arritur më 6 tetor, rënia ka arritur në 35%, ose rreth 2 trilionë dollarë humbje në vlerën e tregut.
Pas publikimit të rezultateve dhe konferencës me analistët, aksionet u rritën me rreth 5% në tregtimin pas mbylljes së bursës, deri në orën 18:10 sipas orës lindore amerikane.
Bordi i Nvidia-s njoftoi gjithashtu krijimin e një komiteti të ri për mbikëqyrjen e sigurisë kombëtare dhe kontrollit të eksporteve, me synimin për të garantuar respektimin e rregullave ndërkombëtare tregtare dhe për të forcuar mekanizmat e brendshëm të sigurisë dhe pajtueshmërisë.
Disa punonjës të kompanisë, investitorë dhe drejtues të tjerë të sektorit të teknologjisë kishin kërkuar rikthimin e Huang në detyrë, të paktën deri në përfundimin e hetimit për raportimet mbi marrëdhëniet e tij jashtëmartesore. Mes personave të përmendur në këto raportime është edhe Alice Huang, ish-drejtuese në kompaninë Megaspeed, për të cilën zyrtarë amerikanë kanë shprehur dyshime se mund të ketë lidhje me shërbimet kineze të inteligjencës. Raportimet përfshijnë gjithashtu një marrëdhënie të mundshme me të paktën një vartëse të drejtpërdrejtë në Nvidia.
Në deklaratën e tij të parë publike pas dorëheqjes, Huang tha se do të ishte “i nderuar” të rikthehej si CEO, nëse bordi do të vlerësonte se kthimi i tij ishte në interesin më të mirë të aksionarëve, punonjësve, kompanisë dhe Shteteve të Bashkuara.
Kryetari i bordit, Jones, deklaroi se nuk do t’u përgjigjej pyetjeve të tjera lidhur me dorëheqjen e Huang dhe hetimin, por shtoi se kompania do të komunikojë më tej kur të jetë e përshtatshme.
Ndërkohë, Huang pritet të dëshmojë në Kongresin amerikan më 1 dhjetor. Ai pritet të pyetet për marrëdhënien me Alice Huang dhe shitjet e çipave të Nvidia-s te kompania Megaspeed, me seli në Singapor, të cilat disa zyrtarë amerikanë i kanë konsideruar si çështje me rëndësi për sigurinë kombëtare.
Shqetësimet e autoriteteve amerikane lidhen edhe me dyshimet se çipat e blerë nga Megaspeed mund të jenë transferuar më pas te subjekte kineze, duke anashkaluar kufizimet amerikane të eksporteve. Sipas burimeve amerikane, edhe nëse Alice Huang nuk është rekrutuar nga shërbimet kineze të inteligjencës, ajo mund të përbëjë një rrezik për kundërzbulimin, pasi ligji kinez i sigurisë kombëtare u kërkon shtetasve të bashkëpunojnë me përpjekjet për mbledhjen e informacionit, nëse u kërkohet.
Rezultate rekord, pavarësisht krizës në drejtim
Raporti financiar tregoi se Nvidia regjistroi të ardhura prej 115.8 miliardë dollarësh në tremujorin e tretë, 103% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Fitimi arriti në më shumë se 65 miliardë dollarë, me një rritje prej 105%.
Kress deklaroi gjithashtu se kërkesa për teknologjinë e gjeneratës së ardhshme të kompanisë, Vera Rubin, ka nisur me ritme shumë të larta. Kjo teknologji për llogaritjen me inteligjencë artificiale po përdoret tashmë nga klientë si Google, Microsoft dhe Oracle.
Kompania parashikon që të ardhurat në tremujorin e katërt të arrijnë rreth 130 miliardë dollarë, me një marzh prej plus ose minus 3%, duke tejkaluar pritshmëritë e analistëve. Kress rriti gjithashtu parashikimin për rritjen e të ardhurave në vitin financiar 2028 në 75%, nga 70% që ishte vlerësimi i mëparshëm.
Megjithatë, mbeten pikëpyetje për të ardhmen e biznesit të Nvidia-s në Kinë dhe në tregjet e tjera aziatike, për shkak të shqetësimeve të sigurisë kombëtare dhe kufizimeve amerikane për eksportin e çipave të avancuar.
Kress bëri të ditur se kompania kishte realizuar 2.4 miliardë dollarë shitje të çipave për të cilët kishte marrë licencë për tregun kinez gjatë tremujorit të tretë, por se këto dërgesa janë ndërprerë.
Në fund të prezantimit, drejtuesja e përkohshme e Nvidia-s iu drejtua investitorëve, klientëve dhe punonjësve me një mesazh sigurie për të ardhmen e kompanisë: “Ne ia dalim”.
Nvidia është një kompani amerikane e teknologjisë, e njohur në mbarë botën për prodhimin e procesorëve grafikë (GPU) dhe teknologjive që përdoren në inteligjencën artificiale (AI).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.