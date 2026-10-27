Borko Stefanoviç lë SSP-në dhe jep dorëheqjen nga të gjitha funksionet: vendime katastrofale të një pjese të udhëheqjes
Nënkryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë (SSP), Borko Stefanoviç, deklaroi se nuk është më anëtar i kësaj partie dhe se ka dhënë dorëheqjen nga të gjitha funksionet partiake, siç njofton portali Izlaz, duke iu referuar deklaratës së tij për Insajder-in.
Stefanoviç tha se e mori vendimin për shkak të “vendimeve të njohura të dëmshme, katastrofale të një pjese të udhëheqjes së partisë”, të cilat, sipas tij, nuk arritën ta dëmtonin “fitoren madhështore dhe të shkëlqyer të Lëvizjes Studentore ndaj Aleksandar Vuçiçit” — gjëja më e rëndësishme, siç theksoi ai, sipas raportimit të Izlaz-it.
“Por ata i ekspozuan ndaj rrezikut dhe turpit njerëz të provuar, luftëtarë të mëdhenj në parti në mbarë Serbinë, të cilët e vunë ndershmërinë, emrin e tyre të ndershëm dhe biografitë e tyre në shërbim të fitores dhe luftës së përbashkët”, tha Stefanoviç. Ai shtoi se dorëheqja lidhet edhe me mungesën e përgjegjësisë në krye të partisë për rezultatin “vërtet shkatërrues dhe mizerabël”.
Sipas të njëjtit raportim, Stefanoviç tha se ka “shumë shembuj të ndershëm që u tërhoqën nga lista bashkë me të dhe para tij” dhe njerëz që tashmë janë larguar nga SSP-ja. Gjendjen e tanishme ai e quajti “spastrim i domosdoshëm”, pas të cilit, sipas tij, partitë në formën klasike nuk do të ekzistojnë më.
Ai bëri thirrje që njerëzit e provuar nga SSP-ja dhe partitë e tjera të bëhen pjesë e një fronti të përbashkët, për ta ruajtur fitoren dhe për ta penguar regjimin në largim në “të gjitha poshtërsitë, dhunën dhe përpjekjet operetike për grusht shteti, që po i kryen prej dy ditësh”, siç njofton Izlaz.
Koalicioni “Serbia Evropiane”, i përbërë nga SSP-ja, partia Serbia Qendër e Zdravko Ponoshit dhe lëvizja Solidariteti e Goran Jeshiçit, sipas rezultateve paraprake të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve mori vetëm 0,28 për qind të votave të votuesve që dolën në zgjedhje — besimin ia dhanë rreth 12.295 qytetarë, siç njofton Izlaz.
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