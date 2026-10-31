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31 Tet 2026
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Ukraina

Borxhet e pagave në Rusi rriten me afro 19% brenda një muaji, ndërmarrjet u detyrohen punëtorëve mbi 2,4 miliardë rubla

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Ndërmarrjet ruse u detyrohen punëtorëve mbi 2,4 miliardë rubla paga të prapambetura, siç njofton ArmyInform, duke iu referuar Shërbimit të Zbulimit të Jashtëm të Ukrainës (SZRU).

Sipas të dhënave të cituara, deri më 1 shtator pagesat e prapambetura i kaluan 2,4 miliardë rubla. Vetëm gjatë gushtit borxhi u rrit me 385,3 milionë rubla, ose 18,9%, një rritje e fortë brenda një muaji të vetëm.

Në krahasim vjetor, rritja është edhe më e theksuar: brenda një viti borxhi është rritur me 47,4%. Më shumë se gjysma e tij, 1,31 miliardë rubla, është akumuluar gjatë vitit 2026.

Shkaku i mospagesave është mungesa e fondeve të veta të ndërmarrjeve.

Shenjë tjetër e vështirësive është edhe rritja, për të tretin vit radhazi, e numrit të mospërmbushjeve të emetuesve rusë të obligacioneve: 11 raste në vitin 2024, 24 në vitin 2025 dhe 33 në vitin 2026, ende të pambaruar.

Sipas SZRU-së, përkeqësimi lidhet me kreditë e shtrenjta dhe pasojat ekonomike të luftës kundër Ukrainës, ndërsa buxheti rus shpenzon burime të mëdha për luftën.

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