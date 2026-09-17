Bowen Yang debutoi në Broadway me «Oh, Mary!»: ish-ylli i «Saturday Night Live» mori rolin e Mary Todd Lincoln
Komediani e nisi të martën në Teatrin Lyceum angazhimin 12-javor në rolin e Mary Todd Lincoln; në sallë ishin edhe ish-kolegët e SNL-së Aidy Bryant e Sarah Sherman.
Bowen Yang, i njohur nga shtatë sezonet si komedian në «Saturday Night Live», bëri të martën, 15 shtator 2026, debutimin e tij si aktor në Broadway, duke marrë rolin e Mary Todd Lincoln në komedinë fituese të Tony-t «Oh, Mary!» në Teatrin historik Lyceum të New York-ut. Angazhimi është i kufizuar: 12 javë, deri të dielën më 6 dhjetor 2026.
Sipas People, kjo ishte paraqitja e parë teatrale e Yang që nga shkolla e mesme — nëntë muaj pas largimit të tij nga SNL në dhjetor 2025. Debutimin e ndoqën nga salla miq e kolegë të tij: Matt Rogers, bashkë-prezantuesi i podkastit të njohur «Las Culturistas», ish-kolegia e SNL-së Aidy Bryant, anëtarja aktuale e kastit Sarah Sherman dhe shkrimtarja Celeste Yim, të cilët u fotografuan me Yang pas shfaqjes.
Yang mori rolin pas Meg Stalter, e cila e mbylli angazhimin e saj më 12 shtator; Hannah Solow luajti rolin më 13 shtator. Ai i bashkohet kastit ekzistues: Phillip James Brannon në rolin e bashkëshortit të Mary-t, Barrett Foa në rolin e mësuesit, Bianca Leigh në rolin e shoqërueses dhe Tony Macht, anëtar origjinal i kastit, në rolin e asistentit.
Interesi i Yang për rolin daton më herët. Ai e kishte parë «Oh, Mary!» shtatë herë si spektator dhe ishte ftuar për rolin që verën e vitit 2025, por e kishte refuzuar sepse ishte ende i angazhuar me SNL-në. Për Vulture ai tha: «Nuk do të merrja një debutim në Broadway pa seriozitetin, rëndësinë dhe respektin maksimal.» «Është një shfaqje që flet fillimisht për pendimin, ashtu si pendimi im që e lashë të ikte këtë ofertë», shtoi ai për personazhin e Mary-t.
Shkruar nga Cole Escola dhe drejtuar nga Sam Pinkleton, «Oh, Mary!» imagjinon Mary Todd Lincoln si një aspirante të frustruar kabaareje në javët përpara vrasjes së Abraham Lincoln-it. Prodhimi u hap në Broadway më 11 korrik 2024 dhe u bë një nga hitet më të mëdha komike të viteve të fundit: në Tony Awards 2025, Escola fitoi çmimin për rolin kryesor, ndërsa Pinkleton për regjinë. Sipas BroadwayWorld, shfaqja e ka thyer rekordin e arkës së Lyceum-it 15 herë dhe ishte prodhimi i parë i sezonit 2024-25 që njoftoi se e kishte rikuperuar investimin.
Suksesi i saj shtrihet edhe përtej Broadway-it: një produksion i veçantë vazhdon në West End të Londrës, në Trafalgar Theatre, dhe turneu në Amerikën e Veriut nis në Hartford më 19 shtator 2026. Biletat e Broadway-it janë në shitje deri më 10 korrik 2027, ndërsa performanca londineze e 28 korrikut 2026 u regjistrua si kapur-live për HBO dhe HBO Max në 2027. Kujtesë: ky është debutimi i parë i Yang si aktor në Broadway — biografia e tij zyrtare e liston tashmë si bashkë-producent të «Titaníque» në Broadway.
Burimi: AussieTheatre (People)
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