S&P 500 7,123 ▲0.19%
DOW 49,628 ▲0.38%
NASDAQ 24,479 ▲0.3%
NAFTA 87.85 ▲0.49%
ARI 4,791 ▼0.79%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $76,384 ▲ +1.33% ETH $2,322 ▲ +0.8% XRP $1.4415 ▲ +1.09% SOL $86.7000 ▲ +1.63%
S&P 500 7,123 ▲0.19 % DOW 49,628 ▲0.38 % NASDAQ 24,479 ▲0.3 % NAFTA 87.85 ▲0.49 % ARI 4,791 ▼0.79 % S&P 500 7,123 ▲0.19 % DOW 49,628 ▲0.38 % NASDAQ 24,479 ▲0.3 % NAFTA 87.85 ▲0.49 % ARI 4,791 ▼0.79 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
Moda

Brenda ekspozitës së “Dior: Crafting Fashion” dhe procesit të krijimit të modës së lartë

· 2 min lexim

Një vështrim në prapaskenat e njërës prej shtëpive më të famshme të couture në botë

Ekspozita “Dior: Crafting Fashion” në SCAD FASH Museum of Fashion + Film në Atlanta, sjell një fokus unik mbi procesin e krijimit të modës së lartë. Kjo është ekspozita e parë e Dior në juglindjen e Shteteve të Bashkuara dhe përfshin rreth 100 krijime të couture-it të lartë. Ekspozita nuk vë vetëm theksin në produktin përfundimtar, por më tepër në procesin krijues që përfshin modelet e muslinës, skicat dhe tabelat e ideve që çojnë deri te realizimi përfundimtar i veshjeve.

Ekspozita ndjek rrugëtimin e Christian Dior dhe pasardhësve të tij—Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri, dhe tani Jonathan Anderson. Ajo tregon se si miti i Dior është ndërtuar jo vetëm në pasarela por edhe në atelie. Në një institucion edukativ të njohur për shkollën e tij të modës, ky theks është veçanërisht i rëndësishëm. Pas debutimit të koleksionit couture, Anderson vendosi ta prezantojë publikisht në Musée Rodin në Paris, për të bërë artizanatin e dukshëm për një audiencë të gjerë.

Ndër hapësirat e ekspozitës, më e spikatura është dhoma Atelier, ku shfaqen prototipe në muslinë të bardhë, me aspekte të ndryshme të modifikimit dhe testimin e materialeve. Ekspozita gjithashtu eksploron frymëzime artistike, momente të paharrueshme të pasarelave, dhe aksesore, duke ndërtuar një pamje të Dior jo vetëm si një shtëpi trashëgimie por si një markë që vazhdon të ndikojë fuqishëm edhe sot. Kjo ekspozitë magjike na kujton se edhe në botën e shkëlqimit dhe iluzioneve, puna e përbashkët dhe artizanati i rafinuar janë thelbi i suksesit të Dior.

Lexo Gjithashtu