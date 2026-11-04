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Sporti

Bruno Fernandes: E meritova stolin, kam një marrëdhënie të shkëlqyer me Carrick

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Manchester United arriti në shtëpi një fitore vendimtare, 3-2 ndaj Romës. Ishte një ndeshje emocionuese, me ekipin e Carrick që kapërceu vështirësitë e hershme dhe kompletoi një rikthim të jashtëzakonshëm. Ylli i shfaqjes ishte Bruno Fernandes, i cili shënoi golin e parë, duke i lejuar ekipit të tij të ngushtonte diferencën. Ai foli me shtypin anglez për të sqaruar situatën e tij aktuale dhe marrëdhënien me trajnerin anglez.

“Nuk kam asnjë problem me trajnerin tonë. Ka kaq shumë gënjeshtra që përhapen vetëm sepse unë e nisa ndeshjen e fundit në stol. Ai është trajneri ynë dhe çfarëdo vendimi që merr, ne duhet ta dëgjojmë. Pse nuk e nisa nga minuta e parë ndeshjen e fundit të Premier League? Me sa duket nuk e meritoja ta nisja”.

“Ne duam të dalim nga kjo situatë dhe kemi gjithçka që duhet për ta bërë këtë. Jemi një grup i bashkuar, duam më të mirën për klubin dhe tifozët tanë. Jemi të lumtur që kemi arritur të marrim në shtëpi tri pikë vendimtare”.

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