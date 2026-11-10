Bursa e Athinës mbyll në nivelin më të lartë të ditës: indeksi i përgjithshëm +1,24% në 2.642,07 pikë
Dita e dytë radhazi me rritje për tregun grek, e udhëhequr nga bankat dhe titujt e rëndë, me qarkullim të lartë prej 406,71 milionë eurosh.
Indeksi i Përgjithshëm i Bursës së Athinës u mbyll të martën në nivelin më të lartë të ditës, në 2.642,07 pikë, me rritje 1,24%, siç njofton Business Daily në orën 17:53 (ora e Athinës). Ishte seanca e dytë radhazi me rritje për tregun grek, i cili u mbështet edhe nga ecuria pozitive e tregjeve të jashtme.
Sipas të dhënave të agjencisë APE-MPE, qarkullimi ishte i lartë: vlera e transaksioneve arriti në 406,71 milionë euro, me 49.862.306 aksione të shkëmbyera. Indeksi bankar u rrit me 1,86%, indeksi i kapitalizimit të lartë me 1,42%, ndërsa ai i kapitalizimit të mesëm shënoi vetëm 0,03%.
Nga titujt e kapitalizimit të lartë, rritjen më të madhe e shënuan Viohalco (+5,19%), Optima Bank (+4,53%), ELPE/HelleniQ Energy (+4,00%), Alpha Bank (+3,20%), GEK TERNA (+2,98%), Elvalhalcor (+2,92%) dhe Aegean Airlines (+2,37%). Në të kundërt, ranë Allwyn (-2,73%) dhe Motor Oil (-0,50%). Nga bankat u dalluan Optima dhe Alpha.
Vëllimin më të madh e patën Eurobank, me 12.930.837 aksione, dhe Piraeus, me 10.967.501 aksione, ndërsa vlerën më të madhe të transaksioneve e shënuan Piraeus me 109,52 milionë euro dhe Eurobank me 62,23 milionë euro. Gjithsej 71 aksione u rritën, 31 ranë dhe 18 mbetën të pandryshuara.
Në sfond, bursat evropiane u rritën mes rënies së re të çmimeve ndërkombëtare të naftës, pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se lufta me Iranin mund të jetë drejt fundit. Në të kundërt, Wall Street hapi me rënie, pasi inflacioni amerikan i tetorit doli mbi pritshmëritë dhe ringjalli shqetësimet se Rezerva Federale (Fed) mund të rrisë normat e interesit. Business Daily vëren gjithashtu se UBS mban rekomandim “bli” për pesë bankat greke, duke parë vlerësime tërheqëse.
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